Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił 37 zarządzeń zastępczych wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery, które dotyczyły zmian nazw ulic w Warszawie w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną. Tabliczki z nowymi patronami na razie jednak zostaną na swoich miejscach. Dalsza część tekstu poniżej.

W tym tygodniu zapadną kolejne wyroki m.in. w sprawie ulic Oskara Langego i Leona Kruczkowskiego. W czerwcu sąd rozpatrzy w sumie 11 skarg Rady Warszawy, ale tablice z patronami ulic zdekomunizowanych przez wojewodę mogą być przywrócone dopiero po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.W Warszawie wymiana tabliczek z nazwami ulic w związku z realizacją ustawy dekomunizacyjnej rozpoczęła się 24 stycznia. W stolicy swoje nazwy zmieniło ponad 50 ulic, a drugie tyle zostało wymienionych w miejscowościach podwarszawskich. Jednak w zeszłym tygodniu wojewoda Zdzisław Sipiera przegrał w sądzie 37 rozpraw dotyczących dekomunizacji. WSA uznał, że to samorząd ma autonomię do tego, żeby decydować, jak nazywają się poszczególne ulice i wojewoda nie może go "wyręczać''.Wyroki WSA nie są prawomocne. Spór prawny będzie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny, do którego Wojewoda Mazowiecki złożył skargi kasacyjne. Wojewoda zapowiada kasacje w NSA w ciągu 30 dni od otrzymania wyroków pierwszej instancji. Wyznaczenie terminów rozpraw może się przeciągnąć do przyszłego roku. Dopiero wtedy, po podtrzymaniu decyzji przez NSA, tabliczki zostaną ponownie wymienione.