Dekomunizacja ulic Warszawa. Trzaskowski zapowiedział nowych patronów ulic, w tym Lecha Kaczyńskiego

W grudniu 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok mówiący o anulowaniu dekomunizacji ulic w Warszawie. Sąd stwierdził, że Sipera nie uargumentował wystarczająco swoich decyzji, nie dokonał stosownej wykładni aktu prawnego i analizy, a jedynie ograniczył się do krótkich notek biograficznych.

W środę 6 marca 2019 r. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że wystąpi do Rady Warszawy o utrzymanie sześciu zdekomunizowanych ulic: Zbigniewa Romaszewskiego (zamiast Duracza), Komitetu Obrony Robotników (17 Stycznia), Pyjasa (Franciszka Józefa Bartoszka), Przemyka (Sylwestra Bartosika), Bohaterów z Kopalni „Wujek” (Wincentego Pstrowskiego) i Danuty Siedzikówny „Inki” (Małego Franka).

Prezydent kilka tygodni wcześniej zapowiadał też, że wrócić może ulica Lecha Kaczyńskiego. - Nie wykluczam, że Lech Kaczyński będzie miał swoją ulicę w Warszawie, ba, uważam, że powinien mieć swoją ulice w Warszawie. Uważam, że większość warszawiaków by się zgodziła na to, by Lecz Kaczyński mógłby mieć swoją ulicę, na przykład przy Muzeum Powstania Warszawskiego - mówił Trzaskowski w styczniu 2019 r.

W marcu kontynuował swoje deklaracje, podkreślając jednak, że zgłosi swoją propozycję, ale dopiero po wyborach parlamentarnych.

