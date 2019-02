Delphy Records. W Warszawie jest miejsce, w którym każdy może stać się zawodowym muzykiem. Pierwszy taki projekt w Polsce

Delphy Records. W Warszawie jest miejsce, w którym każdy może stać się zawodowym muzykiem

Delphy Records to pierwszy w Polsce inkubator artystyczny dla wokalistów. Jest to miejsce dla każdej osoby, która chciałaby spróbować swoich sił w muzycznym świecie. Osoby, które współtworzą Delphy Records pomagają ludziom odnaleźć ich artystyczne „ja”. Jak zauważają w wytwórni, w Polsce jest wielu młodych wokalistów, którzy nie wiedzą jak zacząć swoją przygodę z muzyką. Tym bardziej, że w wielu przypadkach sama umiejętność śpiewania nie wystarczy do osiągnięcia sukcesu.

- Dla prawdziwego artysty, dobry głos jest tylko fundamentem. Nasze działania skupiają się na tym, żeby pokazać artyście, w jaki sposób powinna wyglądać produkcja piosenki autorskiej, jak to się odbywa krok po kroku oraz na co powinien zwracać uwagę podczas produkcji – opowiada Rafał Konieczny, założyciel i wydawca wytwórni muzycznej Delphy Records. .

Delphy Records – dla kogo?

- Przychodzą do nas zarówno osoby, które potrafią już śpiewać, jak i te, które jeszcze za dobrze nie umieją, ale mają duże ambicje. Czasem są to też youtuberzy, którzy wcześniej nie śpiewali, ale teraz chcą coś fajnego zrobić dla swoich odbiorców – wyjaśnia Rafał.

Do Delphy Records zgłaszają się osoby tak naprawdę w każdym wieku. Wytwórnia w żaden sposób nie jest ograniczona. Większość stanowią osoby w młodym wieku, nastolatkowie. Najmłodsza osoba, która nagrała tam piosenkę miała 8 lat. Oprócz nich, są również osoby w wieku licealnym, które szukają swojej drogi czy absolwenci uczelni wyższej. Najstarsza osoba nagrała w Delphy Records piosenkę w wieku 58 lat.

Jak wygląda współpraca z Delphy Records?

Zespół Delphy Records składa się z profesjonalnych kompozytorów, producentów muzycznych, songwriterów, autorów tekstów, sound designerów, managerów projektów i specjalistów od reklamy w branży muzycznej. Wszyscy wspólnie zaangażowani są w prawie każdy utwór wychodzący spod skrzydeł Delphy Records.

Osoby, które zgłaszają się do wytwórni, pod czujnym okiem załogi pracują nad piosenką. Jeżeli ktoś nie ma swojego tekst, muzyki – wszystko zostaje przygotowane przez odpowiednie osoby. Później jest czas na tzw. „rozśpiewki”, czyli przygotowanie interpretacji tekstu i nauka wykonania. Podczas produkcji piosenki wokalista dowiaduje się również jak co jest do poprawy np. w jego głosie. Później układany jest dokładny plan z informacjami co trzeba robić przed premierą, co w trakcie i po.

- Często wokaliści wyobrażają sobie, że jak mają piosenkę to już jest super. A tak naprawdę jest to dopiero koniec pracy nad produktem. Teraz zaczyna się cała praca nad tym, żeby ktokolwiek po ten produkt sięgnął – tłumaczy założyciel wytwórni.

Nagranie piosenki to początek. Kolejny etap to przede wszystkim zainteresowanie odbiorcy. Wytwórnie wyjaśnia co trzeba robić krok po kroku. Piszą dla wokalistów notki prasowe, dzielą się kontaktami dla dziennikarzy.

- Bardzo ważny jest pomysł na siebie i własna praca wokalisty - podkreśla Rafał.

Delphy Records, czyli droga do sukcesu

- Inkubacja polega na tym, że Delphy Records umożliwia skorzystanie z określonych narzędzi oraz udostępnia przestrzeń, w której wokalista może się realizować - ale nie ciągniemy za rękę! Sukces osiągną te osoby, które naprawdę tego chcą – opowiada Rafał - wierzymy, że każdy może tego dokonać i każdy dostaje na to szansę.