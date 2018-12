Demontują Most Gdański. Inwestycja pochłonie 75 mln złotych. Przebudowa zakończy się w sierpniu

Most Gdański - remont. Wkrótce pociągi pojadą szybciej

Most Gdański czeka spora rewitalizacja. Pochłonie ona 75 mln złotych.Stare przęsła zostaną wymienione na bardziej wytrzymałe. Wszystko po to, aby pociągi poruszające się mostem mogły rozwijać większe niż do tej pory prędkości. Ponadto, most będzie wstanie utrzymać także cięższe niż do tej pory składy. Remont ma zakończyć się w sierpniu 2019 roku.

Docelowo, umożliwi on przejazd pociągów osobowych z prędkością 120 km na godzinę. Składy towarowe przejadą zaś o 20 kilometrów wolnej. Dodatkowo, inwestycja zwiększy przepustowość linii obwodowej.

Most Gdański - remont. 27 tonowe przęsła

Remont ma objąć 9 przęseł, z których siedem waży po 27 ton każde. Zaś dwa pozostałe (jedynie) 10 ton. Do ich demontażu potrzebne są specjalne barki, które zdejmują przęsła z kamiennych podpór. Konstrukcje odstawiane są na praski brzeg Wisły. Do tej pory zdemontowano już podkłady kolejowe i tory.

