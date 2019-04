Depilacja laserowa - co warto wiedzieć

Tradycyjne metody usuwania owłosienia, takie jak jednorazowe maszynki, depilatory czy zabiegi z użyciem wosku na ciepło co prawda są skuteczne, ale niestety nie pozwalają cieszyć się gładką skórą przez długi czas. Na szczęście rozwój medycyny estetycznej i kosmetologii pozwolił na stworzenie najnowocześniejszej metody usuwania niechcianych włosów – depilacji laserowej.

W tym artykule przedstawimy wszystkie najważniejsze informacje i porady dotyczące zabiegów depilacji laserem.

Komu dedykowany jest zabieg?

Stosowanie wosku, w wielu przypadkach doprowadza do problemu wrastających włosków, z kolei depilacja mechaniczna często uszkadza naskórek i powoduje podrażnienia. Na dodatek, obydwa te sposoby niosą ze sobą ryzyko powstawania nieestetycznych i bolących krostek w miejscach depilacji, a co najważniejsze, wcale nie usuwają włosów na długo. Niestety, zarówno golenie, jak i wyrywanie włosów zmusza nas do tego, by codziennie sprawdzać stan skóry i nieustannie go kontrolować.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku stosowania depilacji laserowej . Zabieg ten jest więc dedykowany szczególnie osobom, które cenią sobie swój komfort, oraz oczekują skutecznego pozbycia się niechcianego owłosienia z okolic pach, nóg, twarzy, bikini, pleców czy brzucha i to raz, na zawsze!

Jak wygląda zabieg depilacji laserowej?

Sam zabieg trwa od kilku do kilkudziesięciu minut. Oczywiście głównym kryterium jest tutaj wielkość obszaru, z którego chcemy pozbyć się włosów. Polega on na naświetlaniu partii skóry przeznaczonej do depilacji wiązką światła laserowego.

Mieszek włosowy (a dokładniej, melanina, czyli barwnik włosa) pochłania dostarczoną energię, co powoduje jego rozgrzanie, a następne całkowite zniszczenie. Najnowocześniejsze technologie pozwalają przy tym całkowicie zniwelować uszkodzenia skóry, a dzięki chłodzącym nakładkom, pacjentom nie grożą żadne poparzenia, jedyne ewentualne lekkie zaczerwienienie naświetlanych obszarów, co jest zupełnie normalne.

Należy wiedzieć, że włosy na ludzkim ciele nie rosną równomiernie, mają swoje fazy wzrostu – fazę wzrostu (anagen), fazę przejścia (katagen) oraz fazę spoczynku (telogen). Wiązka lasera do depilacji działa głównie na włosy w fazie wzrostu, dlatego też, aby mieć pewność, że wszystkie włosy ulegną zniszczeniu i już nie odrosną, zabieg należy powtórzyć minimum pięć razy, choć jest to kwestia bardzo indywidualna. Wiele zależy od naturalnego koloru i grubości włosów.

Przygotowanie do depilacji laserowej

Przede wszystkim, należy zadbać o to, by przed przeprowadzeniem pierwszego zabiegu, specjalista przeprowadził z nami profesjonalną konsultację. Jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazań do wykonania zabiegu, można przystąpić do bezpośredniego przygotowania.

Skóra powinna być ogolona, umyta i nieposmarowana żadnym balsamem ani kremem. Opalenizna musi być całkowicie „zagojona”, więc nie zaleca się korzystania z solarium ani kąpieli słonecznych minimum 2 tygodnie przed depilacją laserową. Minimum 4 tygodnie przed zabiegiem należy zrezygnować z wyrywania włosów na obszarze, który będzie naświetlany. Na tydzień przed planowanym zabiegiem należy zakończyć przyjmowanie leków uczulających na słońce, a także dziurawca, nagietka, kosmetyków i leków złuszczających, a także kremów w retinolem, czy kwasami owocowymi.

Depilacja laserowa – przeciwwskazania

Istnieją też niestety sytuacje, kiedy depilacja laserowa nie może zostać przeprowadzona. Oprócz wyżej wymienionych, takich jak przyjmowanie niektórych leków (także obniżających krzepliwość krwi), czy picie wybranych ziół, przeciwwskazaniami do jego przeprowadzenia są też: ciąża, cukrzyca, epilepsja, bielactwo, łuszczyca lub posiadania bliznowców.

Niestety, zbyt jasne, rude lub siwe włosy także nie kwalifikują się do depilacji laserem, gdyż posiadają zbyt mało melaniny, czyli barwnika, na który działa wiązka lasera. Po zabiegu należy stosować się do zaleceń specjalisty, nie opalać depilowanej skóry, nadal nie przyjmować ww. leków i ziół, nie używać kosmetyków na bazie alkoholu, unikać podrażnień i stosować maści przyspieszające gojenie. Dla pełnego efektu skóry pozbawionej włosów zabieg należy powtórzyć kilka razy co 5-12 tygodni.

Czy zabieg depilacji laserowej jest bolesny?

Dzięki używanym w Pracowni Urody najnowocześniejszym depilatorom laserowym, które uzbrojone są w system vaccum (w dużej głowicy) oraz szafirową nakładkę utrzymującą niską temperaturę (w małej głowicy) problem bólu nie istnieje. A ponieważ skóra poddawana depilacji jest skutecznie chłodzona przed, w trakcie trwania i po zabiegu, nie ma powodów do obaw przed poparzeniami.

Tak więc depilacja laserowa to najlepszy sposób na to, by trwale, bezboleśnie i bezinwazyjnie pozbyć się niechcianego owłosienia nie uszkadzając przy tym skóry.

Artykuł powstał we współpracy z Salonem Pracownia Urody w Warszawie: https://www.pracownia-urody.com.pl/