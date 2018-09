Deprawator w Teatrze Polskim w Warszawie. Miłosz, Gombrowicz i Herbert na jednej scenie [ZDJĘCIA]

Już w ten piątek, 28 września, odbędzie się premiera spektaklu Deprawator w reżyserii Macieja Wojtyszki. Cała akcja osnuta została wokół wydarzeń z lat 1964 - 1969. Na scenie zobaczymy trójkę wybitnych autorów, których odegrają równie wybitni aktorzy. W rolę Czesława Miłosza wcieli się Wojciech Malajkat, Paweł Krucz zagra Zbigniewa Herberta, natomiast Witolda Gombrowicza - Andrzej Seweryn. Zagrają także: Grażyna Barszczewska - Janina Miłosz, Anna Cieślak - Rita Labrosse, Katarzyna Skarżanka - Charlotte Caire oraz Magdalena Zawadzka - Iza de Neyman.

Trzy postawy które dręczą Polaków

Jak opowiada reżyser, ta sztuka powstała trochę na zamówione pani Rity Labrosse, żony Gombrowicza, której spodobał się spektakl ,,Dowód na istnienie drugiego", opowiadający o spotkaniu Mrożka z Gombrowiczem, również reżyserowany przez Macieja Wojtyszkę. Stwierdziła, że ciekawsze by było spotkanie jej męża z Miłoszem. W 1964 roku Witold Gombrowicz poznał Ritę Labrosse i zamieszkali razem we Francji. 3 lata później, Czesław Miłosz wraz z żoną zatrzymali się na wakacje w Vence. W tym czasie gościł u nich Zbigniew Herbert. Miłosz odwiedział Gombrowicza codziennie, mieszkali zaledwie półtora kilometra od siebie. - Ta sztuka jest pewną esencją tego co mówili i co mieli do powiedzenia. Każdy z tych panów - Miłosz, Herbert, Gombrowicz - coś myślą o świecie. Są to trzy postawy które w dalszym ciągu dręczą Polaków - mówi Maciej Wojtyszko.

Relacja Miłosza z Gombrowiczem

Spotkanie i relacja tych dwóch autorów w sztuce jest jednym z najistotniejszych wątków. Chociaż reżyser nie chce dużo zdradzać przed premierą, tłumaczy, że: - To, co Miłosz w tej sztuce wyraża w stosunku do Gombrowicza da się zawrzeć w słowach "bez przerwy mu Gombrowicza po jego śmierci brakuje". On się nie uwolnił od pogardy, jak tłumaczy Miłosz - dodaje. Wyniosłość i ironia Witolda Gombrowicza była dla niego czymś ważnym. Podkreśla też jak fantastyczne jest to, że ci autorzy różniąc się i mając inne zdanie, na przykład wiara Miłosza i ateizm Gombrowicza, lubili się i podziwiali nawzajem.

Obsada sztuki

Zapytany o wybór aktorów, reżyser mówi: - Bardzo solidnie szukałem i miałem dużo szczęścia. Wydaje mi się, że wszystko predestynuje Andrzeja Seweryna do roli Gombrowicza. Wojciech Malajkat jako Miłosz jest i w odpowiednim wieku, i w odpowiednim procesie rozwoju aktorskiego. Natomiast równie fantastyczny jest Paweł Krucz, który nie tylko wygląda podobnie do Herberta, ale też bardzo głęboko wszedł w tę postać - tłumaczy.

Maciej Wojtyszko mówi też o tym, że pomimo tego, że temat spektaklu jest poważny, są w nim także zabawne elementy. Tak jak w dobrym towarzystwie. - Tak wychowani i inteligentni ludzie nie mogli bez przerwy mówić tylko o poważnych tematach, musieli czasem powiedzieć coś głupiego - tłumaczy.

Premiera spektaklu Deprawator odbędzie się 28 września 2018 roku,na scenie Kameralnej im. Sławomira Mrożka, Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

Spektakl „Deprawator” jest realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości Polski. Spektakl „Deprawator” powstał przy udziale finansowym Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie, instytucji kultury m.st. Warszawy.