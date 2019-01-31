Дешева їжа, житло і робота в столиці . Де їх шукати?

Де дешево поїсти в Варшаві?

Щоб поїсти добре в Варшаві, не треба багато витрачати. Ситний, смачний та здоровий обід можна купити за 15-20 злотих. Ось наші пропозиції:

«Kiełba w gębie»

вул. Кошикова 63

Ковбаси, вареники, котлети. А до цього картопля фрі і додатки – так можна описати мережу пабів, яка влітку минулого року хотіла підкорити біржу. За ковбасу в булочці з овочевими додатками заплатимо тут 14 злотих, за порцію пирогів 17 злотих і 14 злотих за тарілку яєшні.

«Krowarzywa»

вул. Хожа 29/31

Веганські бургери мають одну перевагу, з якою навіть любителі стейків не можуть сперечатися. Вони просто дешевші, ніж традиційні м'ясні версії. Можливо тому мережа з коровою в логотипі вже має паби в шести містах Польщі, а три з них - у Варшаві. На місці ми з’їмо бургери, серед іншого, з нут, крупи, тофу або сезонних овочів.

«Parowóz dim sum»

вул. Завіши 14

Паби з варениками на парі є одними з найдешевших у столиці. За 15-18 злотих ми з’їмо повноцінний обід, а на місці щось для себе знайдуть як вегетаріанці, так і прихильники м'яса. Паровоз пропонує некласичне та досить сміливе поєднання смаків (кокос і картопля, баранина + годжі). Пообідаємо тут менше, ніж за 15 злотих.

Бар «Ząbkowski»

вул. Зомбковська 2

Бар «Ząbkowski» - це 50 років традиції. Класичний молочний бар, де подають польську кухню - домашня кухня, класична, за наступним принципом: "велика порція - низька ціна".

Яким транспортом користуватися в місті?

Якщо ви добре не знаєте міста, хорошим помічником для вас може бути браузер «JakDojade» - доступний як на iOS, Android і Windows Phone, а також на веб-сайті. Програма допоможе вам знайти найкращий маршрут громадським транспортом, включаючи пересадки, об’їзди, тимчасово зупинені лінії та державні свята. Крім громадського транспорту, у Варшаві ви можете скористатися міськими велосипедами Veturilo, а навіть електричними самокатами на хвилини.

Де шукати роботу?

Шукаючи роботу в столиці, найкраще користуватися сайтами, наприклад Gratka.pl. Також допоміжною може бути реєстрація в Районних бюро праці (PUP) або скористуватися допомогою агентств тимчасової роботи. Студенти у Варшаві все частіше вибирають віддалену роботу. Це особливо хороше рішення, яке приймає велика група молодих людей, що потребують грошей на навчання, утримання та розваги.

В якому районі Варшави жити?

Дуже важливим питанням є вибір району, де ви вирішили орендувати квартиру. Квартира на околицях міста сьогодні є найдешевшим рішенням, але ви повинні враховувати довгий доїзд та пересадки. У свою чергу, чим ближче до центру та університету, тим дорожче. Згідно зі звітом, підготовленим експертами Morizon.pl, людям, які шукають тихе місце недалеко від центру, безсумнівно сподобається Старий Мокотув з чарівними віллами або інтимними вулички в Садибі. Проте тим, хто шукає район, з якого добре добиратися до центру, де можна орендувати дешевшу квартиру, слід звернути увагу на Урсинув.

Де шукати кімнати та квартири?

Коли ви починаєте шукати кімнату або квартиру, варто в першу чергу запитати у друзів і родичів. Інший варіант – скористуватися допомогою агентства з нерухомості, який вдало зможе порадити та заощадить наш час. Однак ця послуга буде додатково платна. Ви також можете показати власну ініціативу і вивісити рекламу "найму квартиру" в місцях, які нас цікавлять. Безумовно, більшість реклам можна знайти на порталах з оголошеннями та в групах у Facebook, наприклад, «Warszawa – pokoje / mieszkania wynajem», що має майже 125 тисяч користувачів.

Безкоштовно в столиці

W stolicy Polski możesz znaleźć wiele wydarzeń, usług i atrakcji, za które nie zapłacisz ani złotówki. Niewiele osób wie, że za 0 zł można zadzwonić do znajomego albo naładować telefon. Za te rzeczy nic nie zapłacisz:

У столиці Польщі можеш знайти багато подій, послуг і атракцій, за які не заплатиш ані одного злотого. Мало хто знає, що за 0 злотих можна подзвонити другу або зарядити свій телефон. Ви це ви нічого не заплатите:

Жовтий телефон в Празі

Телефонний апарат, розмішений на вул. Нєпоренцкєй 6 це на половину художня установка, а наполовину звичайна телефонна будка. От тільки безкоштовна. Як повідомляє консульство, телефоном можна вільно користуватись для дзвінків на всі мобільні та стаціонарні номери по всій території Польщі та за кордоном.

Електроенергія

Якщо ваш телефон розрядився, і у вас при собі немає зарядки, ви можете зайти до торгового центру Золоті Тараси. Там, на поверсі поруч із кінотеатрами, є велосипеди – педалюючи, силою м'язів ви будете генерувати електроенергію та завдяки цьому зарядите свій пристрій.

Юридична допомога

З початку січня 2016 року в Варшаві діє безкоштовна юридична допомога. Всього було створено 35 пунктів, в яких ви можете отримати безкоштовну консультацію від фахівця. Ви можете знайти список місць, де можете отримати безкоштовну допомогу на сайті warszawa.naszemiasto.pl.

Де розважатися у Варшаві?

Де в столиці варто розважатися? Ми рекомендуємо найкращі клуби у Варшаві, в яких чудово проведете час.

«Hydrozagadka»

вул. 11 листопада 22

У цьому клубі танцювальний майданчик ніколи не буває пустий. У «Hydrozagadka» зустрічаються прихильники чудової розваги з дуже різних середовищ. Кожні кілька днів тут відбуваються дуже цікаві тематичні події.

Розважальний центр міста «Hulakula»

вул. Ягеллонська 82б

Великий розважальний центр розташований на вул. Ягеллонській. У «Hulakula» ви зможете розважатися під хіти найкращих зірок (нещодавно заспівала сама Кейт Раян). Можна тут потанцювати на великому танцмайданчику та зіграти в боулінг.

«Kulturalna»

площа Дефіляд 1

«Kulturalna», безумовно, є одним з найважливіших місць на клубній карті Варшави. На сцені клубу виступають м.ін. найцікавіші польські гурти. У клубі «Kulturalna» регулярно проводяться концерти, музичні фестивалі та тематичні вечори. Тут можна зустріти людей із творчих кружків, активістів та художників. Клуб розташований в унікальному просторі Палацу культури.

Якими атракціями скористуватися?

Атракції в столиці часто дорого коштують. Однак виявляється, що не в кожному місці так дорого, і з легкістю можна знайти розваги, за які заплатите не більше ніж 20 злотих.

«Disco VR»

вул. Гаражова 4

Віртуальна ігрова кімната, де ви можете подивитися спортивні трансляції, фільми або концерти, використовуючи нові технології. Крім того, доступні симулятори та класичні автомати, а також багато інших атракцій для досвідчених гравців, але також тих, хто тільки починає свої пригоди з VR.

«PGE Narodowy»

алея Князя Юзефа Понятовського 1

Стадіон «PGE Narodowy» - це найбільший об'єкт такого типу в Польщі. Саме в ньому футбольна команда мала історичні перемоги. «PGE Narodowy» можна відвідати кожного дня. Тут також часто організовуються різні заходи - ярмарки, виставки та шоу.

Кінні перегони в Служевцу

вул. Пулавська 266

Протягом сезону, в кожні вихідні ми можемо побачити кілька, а іноді навіть кільканадцять перегонів, призначених для коней з різних вікових категорій, а також різних рас: рисаки, чистокровні арабські або англійські. Одним з найважливіших подій є Дербі, нагорода Rulera, St. Leger і Велика Варшавська.

fot. wyścigi konne

Студійні кінотеатри у Варшаві

Варшава рясніє студійними кінотеатрами. Інтимна атмосфера та більш низькі ціни, ніж у мультиплексах, заохочують любителів кіно. У кожному кінотеатрі є свої промоційні пропозиції та знижки. Ось список студійних кінотеатрів у столиці:

Кінотеатр «Культура» Краківське Передмістя 21/23

Кінотеатр «Atlantic» вул. Хмєльна 33

Кінотеатр «Муранув», вул. Генерала Андерса 5

Кінотеатр «Вісла» пл. Вілсона 2

Кінотеатр «Luna», вул. Маршалковська 28

Кінотеатр «Станція Фаленіца», вул. Патріотув 44А

Кінотеатр «Praha» вул. Ягеллонська 26

Кінотеатр «Ілюзіон», вул. Нарбутта 50a