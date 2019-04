Die Antwoord Warszawa 2019. Duet wystąpi w czerwcu na warszawskim Torwarze [BILETY, DATA, INFORMATOR]

DIE ANTWOORD Warszawa - bilety

Bilety na koncert Die Antwoord są spersonalizowane. Oznacza to, że podczas składania zamówienia należy obowiązkowo podać imię i nazwisko każdego uczestnika. Imię i nazwisko każdego z uczestników koncertu zostanie wydrukowane na bilecie. Bilety będą sprawdzane przy wejściu na koncert, aby porównać, czy dane zamieszczone na bilecie odpowiadają danym zawartym w dokumencie tożsamości uczestnika.

Trybuny w zależności od miejsca kosztują od 175 zł do 195 zł;

Płyta kosztuje 190 zł;

Za wcześniejsze wejście trzeba zapłacić 290 zł;

Bilety w dniu koncertu

Zakup biletu w dniu koncertu będzie możliwy tylko wtedy, gdy wejściówki nie zostaną wcześniej wyprzedane.

HALA TORWAR

Hala COS Torwar (Centralny Ośrodek Sportu Torwar, Hala Widowiskowo-Sportowa) mieści się przy ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie. Obiekt, wpisany już na stałe w rozrywkową mapę stolicy, został oddany do użytku w 1953 roku. Dzięki dogodnej lokalizacji w centrum miasta Torwar to jedno z najlepszych miejsc do organizacji wielu imprez muzycznych. Występowali tutaj najwięksi polscy i światowi artyści, m.in. Jean Michel Jarre, Lenny Kravitz, The Prodigy, Hurts czy Placebo.

TORWAR – jak dojechać?

Do hali Torwar można dojechać autobusem. Najbliższe przystanki to:

Torwar 03 – linie 141, 171, 185 Torwar 04 – linie 138, 141, 182, 185, 188 Torwar 06 – linie 171

Torwar - parknig

W okolicach Torwaru dostępny jest parking, ale trzeba pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona. Od ul. Czerniakowskiej parking bezpłatny, przed Lodowiskiem Torwar II parking płatny, przed stadionem Legii parking płatny.