Die Antwoord, Warszawa 2019. Zbiorowa hipnoza na Torwarze. Krew, pot i złote plemniki [ZDJĘCIA 18+]

W skład grupy Die Antwoord wchodzą: Ninja, ¥o-landi Vi$$er i DJ Hi-Tek. Zespół - na wizualizacjach podczas koncertów - wspomina ciągle zmarłego w wieku 26 lat członka zespołu, DJ Vuilgeboosta (Live DJ). Muzykę, jaką tworzą określają jako „Zef”. To słowo stanowi też hermetyczne określenie na ich język, twórczość i kulturę. Die Antwoord to brzmienia z pogranicza hip-hopu, rave’u, electro i r’n’b.

Wtedy, jako trójka zbuntowanych i pewnych siebie artystów, zawładnęli całym namiotem, który pękał w szwach i ociekał potem od skaczącego i tańczącego tłumu. Już wtedy południowoafrykańska grupa szokowała i było wiadomo, że potrafią dać czadu a ich polski występ to dopiero początek kariery. Wraz z upływem czasu goście z Afryki wcale się nie zestarzeli, a ich kariera nabrała tempa co zaobfitowało jeszcze lepszą oprawą live actów.

Warszawski koncert, 3 czerwca 2019, rozpoczął się później niż planowano, co jednak nie wpłynęło na zadowolenie fanów (choć oczywiście pojawiały się negatywne komentarze odnośnie organizacji, m.in. dostępu do strefy bliżej sceny czy na temat braku wody dla osób, które stały blisko podestu). Ale jedno jest pewne - energia, jaką podczas występów zaraża Die Antwoord jest dokładnie taka sama, jak dziewięć lat temu, kiedy po raz pierwszy zagrali na Festiwalu Open'er.

Intro zapowiadało sztukę w kilku aktach, ale szybko okazało się, że występ będzie znacząco różnił się od zabiegów stosowanych przez popowe gwiazdki. Kiedy Ninja przemówił i zaczął rapować, a w końcu pojawiła się na scenie jego półnaga koleżanka to po ciszy nastąpił ogromny hałas, który trwał nieprzerwanie aż do samego końca.

Występ Die Antwoord w Warszawie rozpoczął się od potężnych uderzeń prosto z głośników. Sceneria i beaty w rytm serc publiki wprowadziły tajemniczy nastrój i niepokój, a oczekiwanie na wejście smoka Ninjy spowodowało wzrost napięcia i jeszcze większą niecierpliwość wśród fanów. Ciśnienie wzrosło też ze względu na brak możliwości zakupienia na miejscu napojów alkoholowych (pytaliśmy o to obsługę, twierdziła że "na odprawie jeszcze mówiono iż piwo będzie sprzedawane, ale później podjęto decyzje o tym, że go nie będzie").

Witamy Polsko. F***

Ninja i ¥o-landi Vi$$er przebierali się kilkukrotnie. Mężczyzna podczas niektórych kawałków miał na sobie biało-czerwony strój i nie omieszkał pozdrowić Polaków w swoim stylu: "Poland, Poland, Poland, ku***, ku***, ku***!".

Wokaliści wspólnie krzyczeli też "F*ck your rules", a nigdy nie męcząca się ¥o-landi kręciła się wokół własnej osi, skakała po scenie i na piętrze sceny, a także - podczas "Ugly boy" - zachęcała widownię do wspólnego machania rękami (machali wszyscy) i na koniec piosenki dała słodki buziaczek Ninjy.

O godz. 22:25 nastąpiło pierwsze pożegnanie z publiką. - Thank you Poland! Bye bye! I love you hihi - powiedziała słodkim głosem wykręcona blondyneczka i zniknęła za sceną. Na "bis" zagrali największe hity. z "I don’t care" i "Enter the Ninja" na czele. Na pożegnanie otrzymaliśmy też kilka "fakolców" i ujrzeliśmy gołe pośladki Ninjy.

- To była super dyska - podsumowała wydarzenie jedna z uczestniczek. - Mam całe mokre plecy - podsumował jej kolega.