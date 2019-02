Dieta DASH na nadciśnienie - na czym polega, co jeść? [JADŁOSPIS, PRZEPISY]

Dieta DASH na nadciśnienie

Mówi się, że dieta DASH to jedna z najzdrowszych, ponieważ nie tylko pomaga schudnąć, ale przede wszystkim pomaga walczyć z nadciśnieniem i cholesterolem. Co w ogóle oznacza nazwa tej diety? Skrót DASH to po angielsku Dietary Approaches to Stop Hypertension, czyli w wolnym tłumaczenie Podejście dietetyczne w celu powstrzymania nadciśnienia tętniczego. I taki właśnie jest główny cel diety DASH: pomoc w walce z nadciśnieniem.

Wszystkie osoby, chcące przejść na jakąkolwiek dietę przestrzegamy jednak przed nierozważnym doborem składników, wielkości porcji i ustalaniu zasad żywienia według własnego pomysłu. Jeśli naprawdę chcecie zgubić wagę, albo z innych względów zdrowotnych musicie przejść na specjalną dietę, najlepiej skonsultujcie się z lekarzem lub dietetykiem.

Poniższe informacje na temat diety DASH niech będą jedynie wskazówką, inspiracją do wprowadzenia zdrowego trybu życia oraz przykładem, jak mógłby wyglądać dzień osoby na diecie DASH.

Dieta DASH co jeść

Co jeść na diecie DASH? Na dietę DASH składa się przede wszystkim 5 zbilansowanych posiłków, o łącznej wartości kalorycznej ok. 2000 kcal na dzień.

Będąc na diecie DASH trzeba się stosować tylko do kilku podstawowych zasad, które na pewno korzystnie wpłyną na nasz organizm. Przede wszystkim, dieta DASH stawia na płyny, których zaleca się wypijać dziennie nawet półtora litra. Najbardziej rekomendowana jest oczywiście woda, zdecydowanie należy odstawić tzw. napoje kolorowe i dosładzane soki. Dieta DASH ma również pomóc w walce z nadciśnieniem, dlatego rekomendowane jest znaczne ograniczenie spożycia soli (do ok. pół łyżeczki dziennie), która podwyższa ciśnienie tętnicze krwi. Z dań głównych dieta DASH stawia na ryby, które są bardzo zdrowe, głównie dzięki zawartości kwasów omega-3. Co jeszcze jeść na diecie DASH? Do codziennego jadłospisu warto również wprowadzić większe ilości nabiału i produktów zbożowych (nawet po kilka razy dziennie!). Oprócz spożywanych warzyw i owoców, osoby na diecie DASH nie powinny zapominać także o orzechach. Niedopuszczalne są z kolei produkty już przetworzone, zalecane jest także najlepiej całkowite odstawienie alkoholu i papierosów.

Dieta DASH jadłospis

Na stronie dashdieta.eu można znaleźć przykładowy jadłospis na jeden dzień z dietą DASH. Co się w nim znalazło? Zobaczcie sami:

Śniadanie

miska owsianki z rodzynkami lub z suszonymi owocami,

jeden tost (z pieczywa pełnoziarnistego) plus łyżeczka dżemu,

pomarańcza bądź grejpfrut,

filiżanka zielonej herbaty.

Drugie śniadanie

kromka chleba pełnoziarnistego, cienko posmarowana margaryną,

dwa plasterki chudej wędliny,

cztery plastry pomidora,

szklanka świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy.

Obiad

dwie łyżki makaronu pełnoziarnistego,

zupa z pomidorów (lub z brokułów),

ryba pieczona w folii z dodatkiem warzyw,

100 g brokułów lub fasolki szparagowej gotowanej na parze,

szklanka soku z warzyw.

Podwieczorek

koktajl przygotowany z maślanki, jednego banana z łyżką orzechów bądź siemienia lnianego.

Kolacja

100 g chudego twarożku z dodatkiem pomidora i szczypiorku,

dwie kromki ciemnego chleba razowego,

filiżanka zielonej herbaty.

Dieta DASH przepisy

Na diecie DASH nie potrzeba żadnych wyszukanych przepisów. Wystarczy stosować się do wskazanych zasad zdrowego odżywiania, wyeliminować wybrane składniki, a najlepiej zastąpić je innymi - zdrowszymi. Trzeba też pamiętać o regularnym odżywianiu. Dietę DASH można także połączyć z uprawianiem sportu (niekoniecznie wyczynowo) czy nawet prostych ćwiczeń fizycznych.

