Dieta Figura wystartowała w Warszawie. Jak zamówić catering dietetyczny, który polecają mistrzowie sportu?

- właśnie zakończył się okres roztrenowania, rocznych podsumowań i co tu dużo mówić ciężkostrawnych sportowych gali. W nowym roku skupiam się już tylko na tym, co dla mnie i naszej sztafety najważniejsze. Postanowiłam wszystkie siły poświęcić przygotowaniom do Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 roku.

Treningi to czas pracy i nie pozwalam sobie na odstępstwa od diety. Tak to już jest, że na pewnym poziomie profesjonalizmu trzeba ogromnej dyscypliny i wsparcia z zewnątrz. Korzystając z cateringu dietetycznego Dieta Figura, wiem, ze moja dieta jest odpowiednio zbilansowana i utrzymuje mnie w formie, dodatkowo oszczędzam dużo czasu i mogę go poświęcić rodzinie i najbliższym – ich wsparcie dla nas sportowców jest bardzo ważne.

Mateusz Polski **– Brązowy Medalista Mistrzostw Europy w boksie olimpijskim – Charków 2017; Multi Medalista Seniorskich Mistrzostw Polski w boksie**