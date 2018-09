Dieta pudełkowa. Ewa Chodakowska startuje z Be Diet. Jak zamówić katering dietetyczny?

3 września Ewa Chodakowska wystartowała z nowym pomysłem. Chodzi o catering dietetyczny Be Diet. Jak informuje słynna trenerka oferta skierowana jest zarówno dla osób z nadwagą, jak również dla osób z prawidłową masą ciała, które chcą cieszyć się zdrowiem, dobrym samopoczuciem i sprawnym ciałem.

Dietę pudełkową Ewy Chodakowskiej możecie zamówić w trzech wariantach: "Bediet Optimal", "Bediet Vege" oraz "Bediet Veg+Fish". Za około 50-60 złotych, zależnie od wybranej opcji, otrzymacie z 5 pełnowartościowych posiłków ułożonych przez dietetyków klinicznych, dostarczonych w wyznaczone przez was miejsce,

Catering Be Diet Ewy Chodakowskiej. Jakie "pudełka" można zamówić?

Na stronie internetowej bedietcatering.pl możecie wybrać jeden z trzech wariantów: "Bediet Optimal", "Bediet Vege" oraz "Bediet Veg+Fish". Każdy z nich dostępny jest w kilku wariantach kaloryczności: 1000 kcal, 1300 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal oraz 2200 kcal.

Co charakteryzuje każdą z możliwych propozycji?

Be Diet Optimal, to w skrócie dieta dla wszystkich osób, które cenią sobie wygodę, zbilansowaną i różnorodną dietę. "o bezpieczny sposób na zrzucanie zbędnych kilogramów, z gwarancją zachowania zdrowia, jak i korzystania ze smacznych, różnorodnych posiłków, gdy nie masz czasu gotować, a chcesz zadbać o swoje zdrowie i samopoczucie. Podstawą jadłospisu są: chude mięso, ryby, warzywa, owoce oraz produkty zbożowe." - czytamy w opisie diety na stronie Ewy Chodakowskiej. Catering obejmuje 5 posiłków rozplanowanych na dały dzień. Dieta dostępna jest w pięciu wersjach kaloryczności. Be Diet Vege, to dieta , która powstała z myślą o osobach, które stosując dietę wegetariańską dopuszczają spożywanie produktów mlecznych, jaj oraz miodu. To 5 pełnowartościowych posiłków dostarczanych na każdy dzień, wprost pod wskazany adres. Dania przygotowane pod okiem dietetyków, pomimo wykluczenia mięsa i ryb, zapewniają prawidłowe proporcje poszczególnych składników odżywczych - czytamy na stronie internetowej. Posiłki zawierają m.in. polskie superfoods, czyli kiszonki, buraki, porzeczki czy kasze. Be Diet Vege dostępna jest w 5 wersjach kaloryczności. Be Diet Vege + Ryba o dieta wegetariańska, w której znalazły się ryby – produkty bogate w zdrowe tłuszcze. Alternatywę dla mięsa stanowią między innymi rośliny strączkowe oraz tofu. Zbilansowany i starannie dobrany jadłospis dostarczy każdego dnia odpowiednie ilości białka, żelaza, wapnia, minerałów. Podobnie jak dwa wcześniejsze warianty, dieta dostępna jest w pięciu wersjach kaloryczności.

Be Diet catering. Jak zamówić?

Dietę pudełkową Ewy Chodakowskiej możecie zamówić za pośrednictwem strony internetowej bedietcatering.pl. Tam wybieracie odpowiedni wariant, właściwą kaloryczność i klikacie zamów. Be Diet Catering, jest dostarczana codziennie od poniedziałku do piątku, a na weekend "pudełka" dostarczane są w sobotę. Wszystkie dania pakowane są w wygodne w wygodne do przenoszenia do pracy szczelne pojemniki.

Na razie katering dietetyczny Be Diet można zamawiać jedynie na Mazowsze. Jednak niedługo słynna trenerka uruchomi możliwość zamawiania diety pudełkowej w kolejnych miastach. Od 1 października w Poznaniu i Wrocławiu, od listopada oferta będzie dostępna na Śląsku i w Krakowie, a od stycznia w Bydgoszczy, Toruniu, Gdańsku, Gdyni i Sopocie.