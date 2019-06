Disc golf, Park Górczewska. Na Bemowie jest stanowisko do gry w disc golfa, ale mieszkańcy nie wiedzą, jak z niego korzystać

Disc golf w Parku Górczewska

Od kilkunastu miesięcy mieszkańcy Bemowa mogą korzystać ze stanowiska do nietypowego sportu, jakim jest disc golf. W Parku Górczewska, tuż przy ulicy Lazurowej stoi specjalny kosz do którego rzuca się latającym dyskiem. - Stacja treningowa powstała w ramach projektu z budżetu obywatelskiego w 2018 roku. To było moje czwarte podejście i w końcu udało się uzyskać poparcie głosujących - mówi nam Artur Zduniuk, inicjator i pomysłodawca stanowiska do nauki w disc golfa w Parku Górczewska.

- Od 2013 roku staram się promować ten sport w Warszawie i w Polsce, prowadziłem bezpłatne Akademie Disc Golfa i ciągle zachęcam do grania. Pokazywałem ten sport dzieciom na różnych imprezach - zawsze były zachwycone - mówi Artur Zduniuk.

Zazwyczaj pełne pole składa się z zespołu 9 lub więcej koszy tworzących razem pole jak w golfie, jednak w parku Górczewska powstała stacja treningowa. - Pozwala ona na trening celności rzutów, jednocześnie zachowując bezpieczny charakter zabawy i nie ingerując w teren - mówi Artur Zduniuk.

Warszawiacy nie wiedzą, jak w to grać

Disc golf to nowa dyscyplina sportowa, która powoli zdobywa coraz więcej zwolenników w naszym kraju. Jednak mnóstwo warszawiaków nie ma pojęcia, na czym ona polega i sceptycznie reagują na widok metalowego kosza z łańcuchami. - Dopóki ktoś nie spróbuje, to nie przekona się, że tego typu inicjatywy są potrzebne w Warszawie, w każdej dzielnicy miasta. Nikt nikogo nie zmusza, żeby w to grać, naprawdę. Ja chodzę z dziećmi i się świetnie bawimy. Jeśli ktoś woli leżeć pod drzewem z piwem, to naprawdę może. W parku starczy miejsca dla wszystkich - komentuje Katarzyna Ligęza, mieszkanka Bemowa.