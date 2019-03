Disco:VR, Warszawa się rozrośnie? W salon gier przyszłości zainwestował współtwórca CD-Projekt

- Chcemy, aby wokół DiscoVR powstała cała społeczność ludzi podobnych do nas. Jesteśmy entuzjastami nowych technologii i możliwości, które daje nam rewolucja związana z VR-em. Dlatego na Mokotowie planujemy też stworzenie stref sportowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych gogli na świecie. Będziemy także prowadzić transmisję z gamingowych zawodów, a docelowo chcemy organizować własne turnieje np. w Counter-Strike: Global Offensive - zapowiadał Jankiewicz, założyciel elektronicznego salonu gier w Warszawie.

Disco:VR - Atrakcje

W tym miejscu do dyspozycji gości są m.in.:

18 Stanowisk VR,

Walki Robotów STINGRAY na arenie,

Symulatory samochodowe,

Bieżnie VR,

Symulator lotu,

Symulatory rowerowe,

Symulator Roller-coaster,

Strefa arcade & free-to-play,

Strefa relaksu.

Disco:VR w Warszawie - ceny

Za wejście do strefy VR/ER (Elektronicznej Rozrywki) od wtorku do piątku zapłacimy: 35 zł - normalny, 25 - ulgowy (poniżej 26 lat). Czas gry: 1 godzina.

Za wejście do strefy VR/ER (Elektronicznej Rozrywki) w sobotę lub niedzielę zapłacimy: 59 zł - normalny, 49 zł - ulgowy. Czas gry: 1 godzina.

W ofercie dla par od wtorku do piątku zapłacimy 99 zł za parę. W weekend bilet kosztuje: 129 zł. W cenie: Czas gry: 1 godzina. + 1x pizza + 2x napój

W ofercie dla rodziny x3 od wtorku do piątku zapłacimy 139 zł. W weekend bilet kosztuje: 159 zł. W cenie: godzina gry + 2x pizza + 3x napój

W ofercie dla rodziny x4 od wtorku do piątku zapłacimy 179 zł. W weekend bilet kosztuje: 199 zł. W cenie: godzina gry + 3x pizza + napój

Oferta urodzinowa od wtorku do piątku to koszt 59 zł. W cenie: 2. godziny gry + napój

Rezerwacji można dokonać przez stronę www.discovr.pl - wówczas wybieracie ofertę, jaka was interesuje, a także dogodny termin wizyty w salonie.

Disco:VR, Warszawa - godziny otwarcia

PONIEDZIAŁEK - 14:00 -2100

WTOREK -CZWARTEK - 14:00-22:00

PIĄTEK - 11:00-22:00

SOBOTA - 13:00-20:00

NIEDZIELA - ZAMKNIĘTE

W DISCOVR możesz zasmakować najlepszych doświadczeń Wirtualnej Rzeczywistości. Możesz przeżywać emocje, poznawać niepoznane, kreować i burzyć. Niezliczone światy na wyciągnięcie ręki. Nasz salon wirtualnej rzeczywistości to miejsce, które łączy w sobie atrakcje oferowane przez profesjonalny park rozrywki z doświadczeniami, które mogą całkowicie zmienić Twój światopogląd i sposób postrzegania rzeczywistości.

Disco:VR - adres, kontakt

DISCO WTMH S.A., ul. Garażowa 4 02-651 Warszawa

Numer telefonu: +48 570 708 070

E-mail: touch@discovr.pl

POLECAMY TEŻ: