Disney on Ice Warszawa 2018. Bohaterowie filmów animowanych Walta Disney'a zatańczyli na lodzie [GALERIA]

Disney on lce Warszawa 2018. W środę, 14 listopada, odbyło się przedstawienie "Disney on Ice: 25 lat fantazji na lodzie". To niezwykłe show, w którym można było podziwiać swoje ulubione postacie z bajek w zachwycającej jeździe na lodzie. „Król Lew” przeniósł widzów na Sawannę, gdzie Simba zaliczył upadki i wzloty, aby dumnie stanąć na czele swojego stada, „Piotruś Pan” pokazał magiczną krainę, w której walczył z piratami, natomiast siostry Anna i Elsa z ,,Krainy Lodu'' zaprosiły do wspaniałej przygody w królestwie Arendelle. Zobaczcie naszą fotorelację z tego wspaniałego widowiska. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.