DISTURBED Warszawa 2019. Gdzie i kiedy odbędzie się koncert? Ile kosztują bilety? [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Zespół Disturbed (wokalista - David Draiman, gitarzysta - Dan Donegan, perkusista Mike Wengren oraz basista John Moyer) ogłosił światową trasę koncertową, która promuje ich najnowszy album "Evolution" oraz pochodzący z niego singiel "Are You Ready". Na liście nie zabrakło Polski. Evolution World Tour to nie tylko utwory z najnowszego albumu, ale także największe hity zespołu – publiczność usłyszy m.in. “Down With The Sickness,” “Inside The Fire” czy “The Sound Of Silence”.

DISTURBED - gdzie, kiedy?

DISTURBED przyjedzie do Polski 20 czerwca 2019. Koncert odbędzie się w hali COS Torwar w Warszawie. Dokładne godziny nie są jeszcze znane. Orientacyjnie podana jest godzina 18.