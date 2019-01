Dive Show Poland 2018 Warszawa. Kiedy, gdzie, za ile, lista wystawców

W dniach 19-21 października 2018, oczy społeczności nurkowej będą zwrócone w stronę Warszawy, a konkretnie Ptak Warsaw Expo, gdzie odbędzie się pierwsza odsłona Dive Show Poland. Co ciekawe, organizatorzy zapewniają, że event nie jest kierowany jedynie do osób nurkujących, ale także w dużym stopniu do tych, którzy swoją podwodną przygodę dopiero chcieli by rozpocząć. Targi Dive Show Poland 2018 mają na celu przybliżenie podwodnego świata jak największej grupie osób, które nie miały jeszcze okazji zanurzenia się i zobaczenia co nurków tak bardzo urzeka pod wodą. Tegoroczna edycja targów odbędzie się pod hasłem „Niezwykły Podwodny Świat”.

Dive Show Poland 2018 Warszawa - program, goście

Twórcy pragną edukować ludzi nie tylko w kwestiach czysto nurkowych, ale również walczyć ze stereotypami, że nurkowanie to sport niebezpieczny, elitarny, drogi i dostępny tylko dla garstki wybrańców. Goście targów będą mogli więc wysłuchać prelekcji prowadzonych przez wybitnych polskich i zagranicznych nurków. Na targach będzie można też obejrzeć kolorowy świat podwodny przedstawiony na wspaniałych fotografiach i filmach. Oprócz bogatej oferty różnych producentów sprzętu nurkowego na targach będą obecne szkoły i centra nurkowe. Od szkoleń podstawowych, po szkolenia zaawansowane, wyjazdy dla nurków, a także ubezpieczenia dla osób nurkujących – to wszystko będzie czekało w Ptak Warsaw Expo.

Dive Show Poland 2018 Warszawa - PLAN PREZENTACJI PRELEKCJI

Wykłady na wydarzeniu w sobotę wygłosi m.in. Marcin Bramson, Witold Hoffmann oraz Tomek Zalewa Ramutkowski. Natomiast w niedzielę będzie można posłuchać Kuby Świątkiewicza, który opowie jaskini ORDA w Rosji oraz dr hab.n.med. Mirosława Szczepańskiego odpowiadającego na pytanie czy z chorymi uszami i zatokami można nurkować. Pełną listę potwierdzonych prelegentów można znaleźć na oficjalnym facebooku wydarzenia.

Dive Show Poland 2018 Warszawa - LISTA WYSTAWCÓW

Albarella Diving Center - włoskie centrum nurkowe SSI, wyposażone w dwie motorówki. Nurkuje na wrakach i w strefie ochrony biologicznej zwanej Tegnue, oferuje kursy na wszystkich poziomach od rekreacyjnego do technicznego oraz organizuje wyjazdy i wczasy dla nurków i innych osób.

- włoskie centrum nurkowe SSI, wyposażone w dwie motorówki. Nurkuje na wrakach i w strefie ochrony biologicznej zwanej Tegnue, oferuje kursy na wszystkich poziomach od rekreacyjnego do technicznego oraz organizuje wyjazdy i wczasy dla nurków i innych osób. GRALmarine - od prawie 20 lat produkuje oświetlenie dla nurków, podwodnych fotografów, a także sprzęt specjalistyczny oraz pojazdy podwodne. Wszystko używane jest w ekstremalnych warunkach, od Spitsbergenu po Antarktydę, w jaskiniach, jeziorach, morzach i oceanach.

- od prawie 20 lat produkuje oświetlenie dla nurków, podwodnych fotografów, a także sprzęt specjalistyczny oraz pojazdy podwodne. Wszystko używane jest w ekstremalnych warunkach, od Spitsbergenu po Antarktydę, w jaskiniach, jeziorach, morzach i oceanach. International Diving Federation - zrzesza instruktorów nurkowania wielu federacji, którzy pragną wspólnie ustanawiać nowe, lepsze standardy.

- zrzesza instruktorów nurkowania wielu federacji, którzy pragną wspólnie ustanawiać nowe, lepsze standardy. Grupa Eksplorująca Podwarszawskie Nurkowiska - ekipa płetwonurków, którzy lubią odwiedzać mniejsze i większe nurkowiska w pobliżu Warszawy.

- ekipa płetwonurków, którzy lubią odwiedzać mniejsze i większe nurkowiska w pobliżu Warszawy. Centrum Nurkowe Lionfish - szkoła nurkowania, która organizuje wyjazdy nurkowe krajowe i zagraniczne, szkolenia nurkowe PADI oraz IDF, szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pełną listę wystawców znajdziecie na oficjalnej stronie Dive Show Poland

Dive Show Poland 2018 Warszawa - Kiedy? Gdzie?

Dive Show Poland 2018 odbędzie się 19-21 października 2018 roku w Ptak Warsaw Expo: Al. Katowicka 62, Nadarzyn.

BILETY

Bilety można kupić w przedsprzedaży albo w dniu targów w cenach: