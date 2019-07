Dlaczego w Warszawie wycinane są drzewa? Mieszkańcy protestują i szykują pozew zbiorowy przeciwko miastu. Co na to Zarząd Zieleni?

Interweniować w tej sprawie postanowił Marcin Bachman, prawnik i mieszkaniec Mokotowa, który zarzuca miastu nie tylko nadmierną wycinkę drzew, ale również ich zaniedbywanie i zachęca sąsiadów do zaangażowania w sprawę. W tej chwili zbiera specjalistów i wszystkie osoby, którym nie jest obojętny los warszawskich drzew. Przygotowanie pozwu zbiorowego może zająć kilka miesięcy, ale w czasie zbierania niezbędnej dokumentacji do walki z wycinką planuje wykorzystać inne narzędzia prawne.

Za takie zostały uznane m.in. klony przy ul. Narbutta i Racławickiej oraz jesiony na Dąbrowskiego. Jak informuje Zarząd Zieleni, we wszystkich przypadkach u drzew wykryto grzyby i wypróchnienia. Wycinka jest spowodowana również wiekiem drzew - te w okolicy ul. Dąbrowskiego i Narbutta były sadzone w latach 50.

– Wiemy, jak cenne jest każde drzewo, szczególnie, gdy w stolicy są fale upałów, a przyuliczne rośliny pozwalają odetchnąć od słońca. Nie możemy jednak pozwolić, by chore drzewo spadło na mieszkańca bądź uszkodziło np. jakiś samochód. Gdy roślina jest niestabilna, ścięcie jej staje się koniecznością – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy

Uwagę na nieprawidłowości dotyczące usuwania drzew i krzewów w całej Polsce zwrócił również NIK i w raporcie z kwietnia 2019 r. przedstawił wyniki kontroli 30 organów (m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego), które wydawały decyzje w sprawie wycinki.

Większość skontrolowanych organów administracji publicznej nie realizowała prawidłowo zadań dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz zagospodarowania pozyskanego drewna. Nie robiono tego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gospodarnie i rzetelnie. NIK podkreśla, że na sytuację wpływ mogła mieć pięciokrotna, na przestrzeni lat 2015 - 2018, zmiana przepisów ustawy o ochronie przyrody regulująca m.in. zasady wycinki drzew i krzewów. Częstotliwość oraz zakres wprowadzanych zmian w przepisach mogły pogłębić niesprawność organów w tym obszarze

Prawnik zarzuca Zarządowi Zieleni także to, że nie wywiązuje się z umów dotyczących pielęgnacji miejskich roślin. Sam podlewa okoliczne drzewa i do podobnej postawy zachęca innych warszawiaków. Proponuje, by chętni mieszkańcy przejęli część obowiązków związanych z podlewaniem roślin, których według niego nie dopełniają miejscy ogrodnicy. Uważa, że przy lepszej pielęgnacji nie będzie trzeba tak często wymieniać drzew na nowe.

Jak podkreśla, nie chce uderzać w miasto, ale obudzić urzędników i ich wyedukować. - Jeśli urzędnicy szukają miejsc do nasadzeń nowych drzew, mogę je wskazać. Drzewa przydałyby się chociażby na Placu Bankowym czy w okolicy Pałacu Kultury i Nauki - komentuje.