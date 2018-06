Od dnia premiery obecnej generacji kart graficznych NVIDIA laptopy można z czystym sumieniem nazywać maszynami stworzonymi do grania w gry. Dlaczego warto kupić laptopa do gier i dlaczego jest to najbardziej uniwersalny z rodzajów laptopów?

Jeszcze do niedawna do laptopów dla graczy podchodzono z lekkim dystansem. Wiele osób twierdziło, że notebooki nie są maszynami stworzonymi do gier. Dlaczego? Za wydajnego laptopa gamingowego trzeba było zapłacić krocie. Osoby szukające sprzętu uniwersalnego szukały laptopów oferujących kompromis pomiędzy wydajnością a ceną (co rzadko kończyło się dobrze), a gracze szukający sprzętu do gier decydowali się na desktopy. Pierwszym zwiastunem zmian był laptop Lenovo Y50, który w atrakcyjnej cenie zaoferował wydajność wystarczającą do grania w najnowsze gry w co najmniej średnich ustawieniach graficznych. Wraz z premierą nowych kart graficznych NVIDIA GeForce GTX z serii 10xx i towarzyszącym jej debiutem laptopów Lenovo Legion nastąpiła prawdziwa rewolucja.Już zakupić można obecnie laptopa, który pozwala zagrać w najnowsze, wymagające gry w rozdzielczości Full HD i średnich detalach graficznych.kupić można nawet za ok. 3200 złotych., która nie tylko pozwala się cieszyć z możliwości grania w detalach wysokich lub najwyższych, ale także spełnia minimalne wymagania stawiane przed komputerami przez producentów popularnych gogli wirtualnej rzeczywistości - HTC Vive i Oculus Rift. W tej cenie da się oczywiście kupić komputer stacjonarny, niezbędne akcesoria i monitor, ale czy w razie czego zabierzecie taki komputer do torby i weźmiecie ze sobą na wakacje, wyjazd służbowy, do pracy lub na uczelnię? No właśnie... Ze względu na takie i wiele innych sytuacji laptopa po prostu warto mieć.Dlaczego w trakcie poszukiwania wymarzonego laptopa każdy powinien brać pod uwagę urządzenia przeznaczone dla graczy? Bo są to tak naprawdę najbardziej uniwersalne z laptopów! Wbrew swojej nazwie, jest to znakomity sprzęt dla fotografów zajmujących się obróbką zdjęć, osób parających się montażem wideo, czy też streamerów i YouTuberów. Wszystko to dzięki ich wysokiej mocy obliczeniowej, opcjonalnym szybkim dyskom SSD, usprawniającym transfery plików i skracającymi do minimum czas uruchamiania się systemu oraz wydajnym układom chłodzenia, które zapewniają stabilną pracę urządzeń nawet w naprawdę upalne dni.Laptopy dla graczy to sprzęt, w którym pojawiają się wszystkie najnowsze nowinki technologiczne. Dla przykładu, wiele laptopów dla graczy posiada opcjonalne, podświetlane i niezwykle wygodne klawiatury. Droższe konstrukcje, takie jak Lenovo Legion Y920 oferują nawet możliwość personalizowania podświetlenia dla każdego z klawiszy. Znacząco usprawnia to korzystanie z klawiatury po zmroku, ale także sprawną obsługę gier i aplikacji o rozbudowanej i skomplikowanej klawiszologii.Producenci w swoich laptopach dla graczy stosują również najlepsze i najbardziej zawansowane systemy audio. Lenovo Legion w swoich laptopach gamingowych wykorzystuje na przykład osprzęt znanego producenta rozwiązań audio, firmy Harman. Dzięki obecności technologii odtwarzania dźwięku przestrzennego Dolby® Audio Premium, głośniki potrafią naprawdę świetnie nagłośnić seans filmowy w gronie rodziny lub znajomych. Zapomnijcie o laptopach sprzed lat, których systemu dźwiękowe można było zagłuszyć nieco tylko głośniejszą rozmową.Pamiętać należy, że nowoczesne laptopy dla graczy nie mają już wiele wspólnego z wielkimi i ciężkimi konstrukcjami sprzed lat. W dzisiejszych czasach wydajny sprzęt jest nie tylko efektowny, ale także elegancki i designerski. Rozsądna jak na wysoką wydajność laptopawaga na poziomie 2.4 kg nie spowoduje nadmiernego obciążenia. Grubość na poziomie ok. 25 mm czyni go sprzętem, który bez problemu zmieści się do plecaka lub nieco większej torby.W sklepach znajdziecie naprawdę ogromny wybór laptopów dla graczy. Stojąc przed wyborem wymarzonego urządzenia będziecie na pewno nieco zakłopotani i przytłoczeni wszystkimi ich cechami i parametrami, ale bez obaw! Z pomocą przyjdzie Wam poradnik, przygotowany przez markę Lenovo Legion. Gdy już znajdziecie swój wymarzony sprzęt, dowiedzcie się konieczniePowodzenia!