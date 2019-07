Dlaczego warto skorzystać z usług taxi zamiast jechać swoim samochodem?

Wciąż funkcjonuje stereotyp, że przejazd taksówką to luksus, na który stać tylko „wybranych” o odpowiednio wysokich dochodach. Oczywiście nikt nie neguje tego, że za usługi taksówkarskie trzeba zapłacić, że jednorazowy przejazd własnym autem kosztuje mniej, ale warto spojrzeć na zagadnienie w szerszym kontekście. Rozważyć za i przeciw przy wyborze samodzielnego przejazdu lub skorzystania z naprawdę tanich taksówek.

Samochód czy taksówka? Oto jest pytanie

Zalety posiadania środka lokomocji są oczywiste i nie ma sensu ich negować. Wystarczy raz przejechać się zatłoczonym tramwajem czy autobusem, najlepiej latem w godzinach szczytu, by docenić własne, klimatyzowane auto. Jeżdżąc samochodem jest się niezależnym od rozkładów, dojazdów, zamawiania taxi. Nawet rosnące ceny paliwa nie zmieniają tego, że na pierwszy rzut oka swoim autem będzie taniej. Pamiętajmy jednak, że koszty związane z posiadaniem i użytkowaniem samochodu to nie tylko tankowanie na stacji benzynowej. Warto również wziąć pod uwagę „uroki” jazdy po mieście, takim jak np. Warszawa, czy też stres i trud związany ze znalezieniem miejsca parkingowego…

Samochód to nie tylko wolność, to także koszty

Wystarczy wymienić najistotniejsze wydatki związane z zakupem, posiadaniem i eksploatacją auta, aby zastanowić się czy i dlaczego warto korzystać z taksówek. Przynajmniej czasami i na niektórych trasach. Kierowca płaci przecież nie tylko za paliwo – a zatem jakie wydatki czekają na szczęśliwego posiadacza własnych czerech kółek?

• na początku jest zakup, nowe, używane, na raty, „od ręki” – na tym etapie każdy pojazd generuje spory koszt,

• obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (polisa OC),

• fakultatywne ubezpieczenia dodatkowe (AC, NNW, Assistance itp.),

• przeglądy techniczne,

• przeglądy instalacji LPG (dla ekonomicznych samochodów na gaz),

• wymiany filtrów eksploatacyjnych,

• wymiany zużytych części i elementów pojazdu.

Jak łatwo się domyślić, największym wydatkiem jest zakup nowego auta z salonu, oczywiście doskonale funkcjonuje również rynek aut używanych – tańszych. Ich podstawowym mankamentem jest jednak to, że na ogół generują większe koszty eksploatacji. Usługi serwisowe nie są objęte gwarancją, a prędzej czy później „przytrafia się jakaś awaria. Mniejsza – to wydatek rzędu kilkuset złotych, poważna – może przekraczać nawet wartość samochodu. Niesprawny samochód kosztuje, nie można nim jeździć i większość kierowców przesiada się wówczas na fotel pasażera… w taksówce. Co ciekawe często jest to moment, w którym doceniają komfort, jaki zapewnia taki transport – jest szybko (kierowcy taksówek najlepiej omijają korki), wbrew obawom jest też tanio (konkurencyjny rynek, promocje).



Zdjęcia: pixabay.com

Nie tylko koszty eksploatacji…

Można być wielbicielem prowadzenia auta, kochać swoje cztery kółka. Nie zmienia to faktu, że miejskie korki w Warszawie, mogą skutecznie zabić radość jazdy i entuzjazm kierowcy. A jeśli dodamy do tego wyzwanie, jakim jest zaparkowanie w sercu miasta, zrozumiemy dlaczego kierowcy bywają mocno zestresowani. Na tym jednak nie kończy się „przygoda” z parkowaniem. Coraz więcej miejsc parkingowych wymaga uregulowania opłaty, która wcale nie jest symboliczna:

• pierwsza godzina – 3,00 zł,

• druga godzina – 3,60 zł,

• trzecia godzina – 4,20 zł,

• czwarta i kolejne godziny – po 3,00 zł.

Może się zatem okazać, że nawet jazda ekonomicznym samochodem, nie zawsze będzie oszczędnością dla budżetu, np. w porównaniu z tanim taxi. Nie mówiąc już o tym, że taksówką dojedziemy dokładnie na miejsce, pod wskazany adres, co docenimy szczególnie przy kiepskiej pogodzie. No i wreszcie czas… nie tracimy go na poszukiwanie parkingu, parkomatu oraz dojście do celu. Zamawianie taksówki to dziś naprawdę chwila, nie trzeba nawet dzwonić, wystarczy aplikacja mobilna, którą oferuje obecnie większość korporacji.

Dlaczego warto (czasem) zamawiać taxi w Warszawie?

Na przykładzie aglomeracji stołecznej doskonale widać, komu opłaca się jazda własnym autem na co dzień i dlaczego przewozy osób taksówkami zyskują na popularności. Przejazd samochodem to ekonomiczna i komfortowa opcja dla tych, którzy mieszkają na przedmieściach i dojeżdżają do pracy lub podróżują w dalekie trasy. Nie ma sensu również dyskutować z subiektywnym odczuciem satysfakcji i przyjemności z prowadzenia wymarzonego auta, choć niewątpliwie korki oraz kiepskie umiejętności innych kierowców mogą skutecznie wyleczyć z chęci podróżowania po centrum Warszawy. Z drugiej strony mamy naprawdę wiele argumentów za tym, aby korzystać z tanich taksówek, szczególnie poruszając się po ruchliwych ulicach czy dojeżdżając w miejsca kiepsko połączone komunikacją miejską. Całkowita rezygnacja z własnego samochodu sprawia, że nie trzeba martwić się serwisowaniem, opłatami ubezpieczeniowymi. Żeby dotrzeć do celu (na przykład do dowolnego miejsca w Warszawie), wystarczy wsiąść w tanie taxi i zamówić przejazd pod wskazany adres.

Podróżowanie taksówkami ma też inne zalety. Na przykład snu z powiek nie spędza nam bezpieczeństwo pojazdu, który nie stoi na parkingu strzeżonym. Można zapomnieć o stresujących korkach i parkowaniu „na grubość lakieru”. Nie mówiąc już o tym, że podczas spotkań towarzyskich kierowca nie musi być już jedynym „abstynentem"…

Niektórzy oczywiście wybierają opcję pośrednią, czyli czasem jeżdżą własnym autem, innym razem zamawiają taxi. Doceniają szybki przejazd za sprawą umiejętności omijania wspomnianych korków. Na pewno warto docenić też fakt, iż w trakcie jazdy mamy czas na relaks, rozmowę przez telefon, a nawet lekturę czy przygotowanie się do pracy, rozmowy kwalifikacyjnej czy spotkania biznesowego.



Zdjęcia: pixabay.com

Co wpływa na koszt przejazdu taksówką?

Każda korporacja ma swój cennik, zobaczmy od czego zależy wysokość rachunku na przykładzie Atu Taxi w Warszawie. Poza opłatą początkową kluczowe znaczenia ma strefa, w której odbywa się trasa, jej długość oraz taryfa związana z dniem tygodnia (powszednie, weekendy czy święta). W przypadku tanich usług taksówkarskich Atu Taxi wygląda to następująco:

• opłata początkowa na wszystkich taryfach – 8 zł,

• I taryfa dzienna - 1,90 zł / km (w dzień powszedni od 6.00-22.00 w granicach m-st Warszawa),

• II taryfa nocna i świąteczna - 2,40 zł / km (w dzień powszedni od 22.00-6.00, w niedzielę i święta w granicach m-st Warszawa),

• III taryfa - wyjazd poza strefę 1 w dzień – 3,80 zł / km (wyjazd poza strefę 1 w dzień),

• IV taryfa wyjazd poza strefę 1 w nocy i święta -4,80 zł / km (w dzień powszedni od 22.00-6.00, w niedzielę i święta poza granicami m-st Warszawa)

• wpływ na ostateczną cenę mają też korki, w momencie gdy auto się nie porusza, opłata jest wciąż naliczana - 38 zł/h

Szczegółowy cennik wszystkich usług (również dodatkowych, specjalnych) na stronie korporacji – http://www.atu-taxi.pl/#cennik. Z punktu widzenia potencjalnego pasażera najistotniejsza jest gwarancja szybkiego, wygodnego i bezpiecznego przejazdu, którą zapewniają umiejętności kierowców i ich znajomość miasta. Jadąc z Atu Taxi doceniamy też praktyczne rozwiązania takie jak aplikacja mobilna czy możliwość płatności za usługi taksówkarskie gotówką i kartą.