Dlaczego warto wybrać apartament szukając noclegu w Zakopanem?

Zakopane, Zakopane… Któż go nie zna? Niech sobie mówią, że tłumy turystów, że komercyjnie. My i tak kochamy to miasto, cenimy jego wyjątkowość zimą, latem i o każdej porze roku. Zakopane zachwyca historią, warunkami narciarskimi, malowniczymi krajobrazami, szlakami turystycznymi.

Na licznie przybywających gości czeka doskonale zorganizowane zaplecze turystyczne – od schronisk, po komfortowe apartamenty w Zakopanem. Oficjalnie Zakopane jest siedzibą powiatu tatrzańskiego i najwyżej położonym miastem w naszym kraju, ale i tak wszyscy nazywają je zimową stolicą Polski. Nie zapominajmy jednak, że Zakopane jest malownicze również w jesiennej czy letniej odsłonie. Poza pięknymi widokami na turystów czeka tu wiele interesujących miejsc, a także atrakcyjna oferta noclegowa.

Dla tych, którzy lubią historię

W Zakopanem na każdym kroku napotykamy historię, jakby nie patrzeć właśnie to miejsce uwielbiali m.in. Henryk Sienkiewicz, Władysław Orkan, Stanisław Witkiewicz, Stefan Żeromski, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Kasprowicz, Mieczysław Karłowicz, Karol Szymanowski, Stanisław Ignacy Witkiewicz.

Wielbiciele zabytków znajdą tu tak interesujące miejsca i obiekty jak barokowy drewniany kościółek obok Cmentarza Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku, kaplica w Jaszczurówce, tradycyjna góralska zabudowa drewniana czy słynne wille (np. Koliba, Atma).

Liczne muzea pozwolą jeszcze lepiej poznać historię regionu i znanych ludzi, którzy pokochali Zakopane oraz słynny zakopiański styl. Na pewno warto zwiedzić:

• Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego

• Muzeum Przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego

• Muzeum Kornela Makuszyńskiego

• Muzeum Jana Kasprowicza w willi Harenda

• Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma

• Muzeum Stylu Zakopiańskiego w Willi Koliba

Na uwagę zasługują także galerie (m.in. Antoniego Rząsy, Władysława Hasiora czy Miejska Galeria Sztuki), a także Teatr Witkacego założony w miejscu spotkań młodopolskiej bohemy.



Atrakcyjne Zakopane

Oczywiście Zakopane to również tzw. atrakcje turystyczne ściśle związane z urokami regionu i położeniem w otoczeniu Tatr. Urlop, weekend czy zimowe ferie w tym mieście to doskonała okazja do poznania najważniejszych miejsc, wśród których na uwagę zasługują m.in.

• Kasprowy Wierch ze słynną kolejką, która działa już od 1936 r. i najlepszymi trasami narciarskimi. To również idealny cel dla wielbicieli spacerów i trekkingu

• Gubałówka - miejsce łatwo dostępne dzięki kolejce, choć można zdobyć je też na własnych nogach. Z Gubałówki mamy zachwycający widok na Tatry i panoramę miasta

• Giewont (1895 m n.p.m.), czyli słynny Śpiący Rycerz, symbol Tatr z doskonale widocznym 15-metrowym krzyżem. Można go zdobywać idąc szlakiem niebieskim z zakopiańskich Kuźnic

• Morskie Oko to punkt obowiązkowy na liście turystycznych atrakcji. To największe jezioro w Tatrach otoczone szczytami gór. Tu znajduje się także pierwsze tatrzańskie schronisko założone w 1874 r.

• Tatrzański Park Narodowy, którego duża część znajduje się w administracyjnych granicach Zakopanego, to jeden z największych polskich parków narodowych

• Krupówki, czyli najbardziej znany deptak, na którym jest wszystko – sklepy, karczmy, Teatr Morskie Oko, hotele i oczywiście mnóstwo regionalnych straganów, pamiątek, przysmaków oraz…turystów

• Wielka Krokiew to nasza duma, skocznia narciarska, na której rozgrywane są konkursy Pucharu Świata, a latem, poza zawodami, mogą z niej spojrzeć w dół najodważniejsi turyści

• Parki linowe: aż trzy takie miejsca zapraszają zakopiańskich turystów gotowych na mocne wrażenia i test sprawności.

Zimowe Zakopane

Nie bez powodu Zakopane nazywamy zimową stolicą Polski i kiedy pada śnieg trudno o noclegi w tym mieście. Na narciarzy czekają tu doskonale przygotowane trasy zjazdowe, wyciągi, kolejki, a sezon trwa nawet do pierwszych dni maja.

Gdzie najlepiej szusować? Na pierwsze miejsce wysuwa się region Kasprowego Wierchu z kolejką linową z Kuźnic i wyciągami krzesełkowymi. Kolejka linowo-terenowa i wyciągi orczykowe zawiozą narciarzy na świetnie przygotowany, oświetlony stok na Gubałówce.

Narciarze cenią sobie także Nosal i jego naśnieżane, oświetlone trasy, wyciągi orczykowe i krzesełkowy. Zima to także zawody Pucharu Świata, które odbywają się na Wielkiej Krokwi od roku 2002.

Noclegi w Zakopanem

Wiemy już, że Zakopane warto odwiedzić, ale żeby je zwiedzać należy pomyśleć o odpowiednim zakwaterowaniu. W sezonie trzeba się tym zająć odpowiednio wcześnie, pamiętajmy - to cel wielu turystów, nie tylko polskich.

Atrakcyjne i tanie noclegi rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, szczególnie dobre lokalizacje, np. z widokiem na Tatry czy niedaleko atrakcji turystycznych. W Zakopanem mamy do wyboru wiele miejsc noclegowych i różne rodzaje zakwaterowania:

• hotele,

• pensjonaty,

• apartamenty,

• domki,

• pokoje w kwaterach prywatnych,

• kemping,

• ośrodki wypoczynkowe.

Co wybrać, gdzie nocować? Nad tym także warto zastanowić się nieco wcześniej.

Kwatery, hotele, a może apartamenty?

Kryteria wyboru są różne, począwszy od lokalizacji, przez ceny, po swobodę i prywatność, która dla wielu jest bardzo ważna. Istotny jest też „skład”, który ma skorzystać z oferty noclegowej.

Zgrana paczka młodych ludzi da sobie radę z noclegiem w kilkuosobowym hostelowym pokoju, ale już rodzina z dziećmi nie bardzo. Hotel to wygodna opcja dla osób, które planują głównie zwiedzać, wpadną szybko na przygotowane śniadanie i tyle je widziano. Apartamenty są wręcz idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy cenią sobie prywatność i wygodę.

Komfortowy apartament to właściwie kompleksowo wyposażone mieszkanie, w którym można czuć się swobodnie, jak u siebie w domu. Wychodzimy o dowolnej porze, wracamy kiedy chcemy. Gotujemy, oglądamy filmy, możemy przyjąć gości. W wielu apartamentach można wypoczywać wraz ulubionym czworonogiem.

Apartament jest tak naprawdę optymalnym wyborem dla każdego. Grupa przyjaciół znakomicie zorganizuje się w takim lokum, szczególnie, że są apartamenty w Zakopanem, które zapewnią komfort nawet kilkuosobowej, licznej ekipie. Oczywiście to idealne warunki dla rodziny z dziećmi, ale także dla romantycznej pary w każdym wieku.

Telewizja, Internet, kompletnie wyposażona kuchnia i łazienka - wszystko na miejscu. Warto wziąć pod uwagę, że mieszkając w apartamencie mamy do dyspozycji własną kuchnię, a zatem możemy zaoszczędzić na wyżywieniu, które w zakopiańskich knajpach i restauracjach kosztuje sporo.

Jak wybrać apartament w Zakopanem

Na decyzję wpływa na pewno cena, przy czym na korzystniejsze warunki można liczyć przy dłuższym pobycie. Pora roku ma również znaczenie, zwłaszcza w Zakopanem. Po sezonie komfortowe apartamenty będą o wiele tańsze. Dlatego myśląc o zimie, warto szukać i rezerwować wcześniej, kiedy naprawdę atrakcyjna oferta noclegowa jest jeszcze dostępna.

Kolejny istotny element to lokalizacja. Tu nie ma większych niespodzianek - im bliżej centrum tym drożej, apartamenty niedaleko atrakcji turystycznych cieszą się dużym powodzeniem. Z drugiej strony, te położone nieco na uboczu gwarantują ciszę, spokój, a o widok na Tatry nietrudno w zimowej stolicy Polski. Oczywiście określamy ilość osób.

Oferta noclegowa obejmuje zarówno kameralne 2-osobowe apartamenty, jak również takie, w których swobodnie poczuje się nawet kilkuosobowa rodzina.

A jak znaleźć apartament na miarę potrzeb?

Odpowiedzi szukamy jak zwykle w Internecie, np. na portalach oferujących atrakcyjne oferty noclegowe wraz ze zdjęciami, cenami, opisem warunków, lokalizacji, najbliższych atrakcji. Umożliwiają nie tylko rezerwację, ale przede wszystkim sprecyzowanie kryteriów wyszukiwania.

