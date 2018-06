W weekend, 9 i 10 czerwca odbędą się Dni Konstancina 2018. Dwa dni pełne wyjątkowych, rodzinnych atrakcji. W programie mnóstwo warsztatów, pokazów, zabaw, koncertów oraz Parada i Piknik Retro, które przeniosą nas w czasy przełomu XIX i XX wieku, kiedy powstało letnisko. Gwiazdą tegorocznych obchodów Dni Konstancina 2018 będzie Natalia Nykiel, która wystąpi w amfiteatrze w sobotę o godz. 20.

Dni Konstancina 2018. Program imprez w sobotę

Dni Konstancina 2018. Program imprez w niedzielę

Dni Konstancina 2018. Wystawy

Dni Konstancina 2018 to wydarzenie gwarantujące nie tylko różnorodną, rodzinną rozrywkę oraz koncerty znanych artystów, lecz także promujące fascynującą historię, imponujące zabytki i walory turystyczne Konstancina-Jeziorny, jedynego uzdrowisko na Mazowszu.W sobotę, 9 czerwca o godz. 13 w Parku Zdrojowym zacznie się rodzinny piknik. W programie, m.in. animacje, gry i zabawy dla dzieci warsztaty plastyczne, zawody rekreacyjno-sportowe oraz pokazy modeli pływających na Jeziorce. W Hugonówce odbędą się też, m.in. spotkanie z wybitnym żeglarzem kpt. Krzysztofem Baranowskim (godz. 16.00) oraz premiera spektaklu „Szósta po południu” grupy teatralnej AD REM (godz. 18.30). Nie zabraknie również koncertów w amfiteatrze, które zwieńczy występ gwiazdy – Natalii Nykiel (godz. 20).14.30 -16.00 Występy lokalnych grup wokalnych:- Majtki Pana Kapitana- Chór Pogodna Jesień- Konstanciński Chór Kameralny pod kierownictwem Piotra Stawarskiego- Dziecięca grupa musicalowa pod kierownictwem Miszy Hairulina16.00–17.00 Koncert grupy Modulacja z KDK17.00–18.00 Koncert zespołu Skrzydlate Małpy20.00–22.00 Koncert Natalii Nykiel13.00-20.00 Aleja Artystyczna oraz stoiska handlowe14.00-18.00 Atrakcje w plenerze:- Dmuchane zabawki- Balonowe podróże – animacje, gry i zabawy dla dzieci w wykonaniu artystów Teatr w Ruchu- Portret Damy – warsztaty malarskie. (14.00-18.00)- Malowanie buziek i robienie przypinek okolicznościowych- Warsztaty z rysunku 3D- Podróż z plecakiem – warsztaty plastyczne.- Turniej Siatkówki Plażowej ( 9.00-15.00, boisko do siatkówki )- Turniej Badmintona ( 10.00 hala GOSIR )13.00-15.00 Pokazy modeli pływających sekcji modelarskiej pod kierownictwem Zbigniewa Ciećwierza (plener)14.00-18.00 Wystawa modeli konstancińskich zabytkowych willi autorstwa Andrzeja Makulskiego (plener)14.00-18.00 Strefa Gier Planszowych (plener)14.30-16.00 Comedy Impro Banda – występ grupy improwizacji teatralnej (altana)16.00-18.00 Spotkanie z kpt. Krzysztofem Baranowskim (sala multimedialna)18.30- 20.00 Premiera spektaklu pt. ,Szósta po południu w wykonaniu grupy AD REM, w reżyserii Ewy Cielesz (sala widowiskowa)Ad rem Szósta po południu213.30 -14.00 Parada Retro (Stara Papiernia-Amfiteatr)14.00-18.00- Koncert zespołu Big Band Rondo Konstancin- Program taneczny z pokazem mody w stylu Bell Epoque prezentowany przez Szkołę Tańca Jane Austen z Krakowa.- Występ zespołów: Sonata ze studia artystycznego Etiuda oraz Zespołu Pieśni i Tańca Przepióreczka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie pod kierownictwem Lidii Leszczyńskiej- Retro Cyrk – pokaz akrobacji cyrkowych- Koncert Kayleigh McEvoy- Spektakl Niedźwiedź wg Antoniego Czechowa w wykonaniu aktorów Teatru Rampa: Katarzyny Kozak, Roberta Kowalskiego i Andrzeja Niemirskiego.- Ogłoszenie wyników konkursów: Strój Retro, Konstancińscy Liderzy bród i wąsów.19.30- 20.30 Koncert w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie ,,Arie i duety operowe i operetkowe”13.00 – 20.00 Aleja Artystyczna oraz stoiska handlowe14.00-18.00 Atrakcje Retro w plenerze:- malowanie buziek i robienie przypinek okolicznościowych- Belle Epoque czyli piękna epoka ! – warsztaty plastyczne.- Na deptaku w Konstancinie – warsztaty teatralne- Warsztaty robienia mydełek-- Animacje, gry i zabawy sportowe w stylu Retro – Teatr Wagabunda- Animacje Retro Cyrk- Konkurs Konstancińscy Liderzy bród i wąsów- Konkursie na Strój Retro.- Atelier fotograficzne- Przejażdżki tricyklem oraz bicyklami- Prezentacja zabytkowych samochodów- Przejażdżki dorożkami- Kataryniarz- Turniej Siatkówki Plażowej ( 9.00-15.00, boisko do siatkówki )- Grand Prix w tenisie stołowym TOP 12 (hala GOSiR)- Bieg z misiem dla najmłodszych ( 15.00, zapisy od 13:00 , Park Zdrojowy)- Turniej Crossmintona (16.00, plener przy Hugonówce)10.00-14.00 VI Turniej Tenisowy Retro Cup ( kort przy ul. Sobieskiego)14.30-18.30 Rejsy łodziami pychówkami po Jeziorce14.30-17.30 Gra miejska Wehikuł czasu15.00 – 16.30 Mecz Retro Piłki Nożnej15.30 -17.30 Piknik z malowaniem obrazu16.30-18.30 Warsztaty tańca z epoki Szkoły Tańca Jane Austin (altana)18.00 – 19.30 Nieme Kino „Bracia Lumière” (widowiskowa)18.00-21.00 Balon w Parku Ikara21.00-23.00 Warszawska Orkiestra Sentymentalna – Potańcówka (altana)Wystawa prac konkursowych studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej – Projekty rewitalizacji zabytkowej architektury Konstancina-Jeziorny, godz. 13.00 sala multimedialnaWystawa prezentuje pokonkursowe prace dyplomowe studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, których tematem jest rewaloryzacja zabytkowych wilii w Konstancinie.Wystawa Porcelana Ćmielowska ze zbiorów Aurelii Puszkarskiej (galeria)Wystawa Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Konstancina-Jeziorny (sala muzealna)Wystawa plenerowa Najstarsze wille Konstancińskie powstałe po 1910 r. ( przy ul. Sienkiewicza)Wystawa plenerowa z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę przy HugonówceWystawa plenerowa z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, pokazująca konteksty wiążące Konstancin-Jeziornę z tym wydarzeniem.Wystawa Five Drems autorstwa Beaty CzapskiejMuzeum Gminne Stefana Żeromskiego i Jego Rodziny ( Willa Świt, ul. Żeromskiego 4 godz. 11.00-18.00)Kobiety Montparnasse’u, Villa la Fleur, ul. Szpitalna 14, godz. 10-16