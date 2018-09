Dni Transportu Publicznego 2018 - wielkie święto komunikacji w warszawskich zajezdniach [ZDJĘCIA, WIDEO]

Dni Transportu Publicznego to świetna okazja, aby lepiej poznać komunikację miejską.

- Jest to święto komunikacji. Chcemy by warszawiacy, w momencie, kiedy wybierają w jaki sposób przemieścić się, wybierali przede wszystkim transport publiczny. To jest także dzień, kiedy chcemy przybliżyć warszawiakom zaplecze naszej codziennej działalności – opowiada Grzegorz Rogólski, Kierownik Działu Promocji i Reklamy Miejskich Zakładów Autobusowych.