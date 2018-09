Dni Transportu Publicznego 2018. Zabytkowe pojazdy, pokaz spawania i orkiestra Tramwajów Warszawskich

22 września stolica będzie obchodzić Dni Transportu Publicznego 2018. Jak co roku, imprezie towarzyszyć będzie mnóstwo wydarzeń związanych zarówno z samą komunikacją, jak i luźno związanych ze stołecznymi autobusami czy tramwajami. Organizowane od 2002 wydarzenie co roku przyciąga tłumy miłośników klasycznych pojazdów. To jedna z nielicznych okazji, by zajrzeć na zaplecze zajezdni miejskiej i poznać kulisy jej funkcjonowania.

Dni Transportu Publicznego 2018. Program

Dni transportu obchodzone będą jednocześnie w trzech lokalizacja w Warszawie. Każda z nich przygotowała osobne atrakcje. Podczas imprezy zobaczymy:

Zajezdnia Ostrobramska 38:

wystawę taboru historycznego i technicznego,

linię „codziennej obsługi” pojazdu i co się z nim dzieje, aby następnego dnia mógł ponownie wyjechać na ulice,

linię spacerową wokół zajezdni obsługiwana Ogórkiem Cabrio,

linię spacerową po zajezdni obsługiwana Ogórkiem z przyczepą. Odwiedzający będą mieli okazję przejechać się na przyczepie

Zajezdnia Wola (Zakład Napraw Tramwajów), ul. Młynarska 2:

wystawę taboru historycznego,

prezentację wagonu K nr 446 po remoncie,

występ Orkiestry Tramwajów Warszawskich

[b]Zakład Energetyki Trakcyjnej i Torów, al. Prymasa Tysiąclecia 102:[/b]* wystawę taboru oraz sprzętu technicznego,

pokaz spawania, cięcia oraz naprawy szyn



Więcej informacji znajdziemy także w wideo promocyjnym Dni Transportu Publicznego 2018