Dni Wilanowa 2018. Margaret i Ewa Farna zagrały dla mieszkańców na plaży. Tłumy na darmowym koncercie [ZDJĘCIA]

Co robić w Warszawie przed weekendem? Oto najciekawsze wydarzenia 10-13 września [PRZEGLĄD]

ezol

Imprezy Warszawa, 10-13 września. W stolicy "dzieje się" nie tylko w weekendy. Dowodem na to jest spora ilość ciekawych wydarzeń, które odbędą się w nadchodzącym tygodniu. Kliknij w galerię, by sprawdzić, co możesz zrobić w Warszawie, nim nadejdzie piątek.