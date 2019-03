Do Polski zbliża się bardzo niebezpieczny gatunek szerszenia! Jego ukąszenie może zabić człowieka

Szerszeń azjatycki - kiedy dotrze do Polski

Szerszeń azjatycki pojawił się w Europie Południowo-Zachodniej całkiem niedawno. Dopiero w 2004 roku poznali go europejscy badacze. Jak tłumaczy portal Teraz Środowisko, dotarł prawdopodobnie z transportem chińskiej porcelany. Wtedy gatunek osiedlił we Francji. Zdaniem naukowców zasięg występowania owadów powiększa się średnio o 100 km rocznie w każdym kierunku. W ubiegłym roku pierwsze okazy pojawiły się w Niemczech. Oznacza to, że do Polski dotrze już za kilka lat. Gatunek tego szerszenia osiąga, w przypadku królowej, długość ciała od 2,5 do 4,5 cm. Z kolei rozpiętość skrzydeł sięga ponad 7,5 cm.

Szerszeń azjatycki - dlaczego jest taki niebezpieczny?

Szerszeń azjatycki jest niebezpieczny zarówno dla pszczół, jak i dla człowieka.

Zagrożenie dla człowieka:

Użądlenie przez takiego szerszenia może być śmiertelne.

Niebezpieczny jest nie tylko dla osób uczulonych, ale również dla tych, które wcześniej były odporne na jad, głównie przez ilość wprowadzanej substancji.

Jego użądlenia zabijają co roku w samej Japonii około 40 osób.

Zagrożenie dla pszczół:

Szerszenie azjatyckie są owadami drapieżnymi, które bardzo intensywnie polują na pszczoły w pasiekach. Powoduje to poważne zagrożenie dla bioróżnorodności.

– Jeden szerszeń może wykonać 10 lotów w ciągu dnia, za każdym razem atakując jedną pszczołę. Widzimy więc, że jeśli mamy 30 szerszeni, które to robią, 300 pszczół ginie każdego dnia – mówi dla portalu Teraz Środowisko Denis Thiéry, kierownik badań we francuskim Narodowym Instytucie Badań Agronomicznych (INRA).