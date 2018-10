Do Stanów bez wizy jeszcze w tym roku? Polska o krok od korzystnego wyniku

O możliwości zniesienia wiz dla Polaków jeszcze w tym roku, jako pierwsza poinformowała "Rzeczpospolita". Przystąpienie do amerykańskiego programu bezwizowego jest zależne od raptem kilku tysięcy odmów w minionym roku fiskalnym.

Warunkiem, jaki musimy spełnić, by podróżować do USA bez wizy, jest ograniczenie odmownych decyzji ws. Podróży do Stanów poniżej 3 procent w stosunku do wszystkich wniosków. O tym, czy udało się uzyskać taki wynik, dowiemy się w listopadzie. Adrian Kubicki, rzecznik LOT, w rozmowie z "Rzeczpospolitą" zdradził nieoficjalne prognozy. Według jego informacji od 1 października 2017 roku do końca lipca bieżącego roku, wskaźnik decyzji odmownych oscylował w granicach między 3 a 4 procent. - Jeśli istotnie spadł w sierpniu i wrześniu, możemy liczyć na zniesienie wiz w tym roku. Jeśli nie, to z pewnością stanie się to za rok – powiedział "Rzeczpospolitej" Kubicki.

Patrząc na dane z ostatnich lat, na pierwszy rzut oka można zauważyć spadkową tendencję decyzji odmownych. W ubiegłym roku było to 5,4 procent na tle wszystkich wniosków, w 2016 – 5,9 proc., zaś w 2015 aż 6,37 proc. Jeżeli zachowamy panujący trend, być może jeszcze w 2018 roku będziemy mogli przystąpić do Visa Waiver Program.