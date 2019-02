Do wygrania 5000 złotych! Wymyśl hasło promujące Muzeum Książąt Czartoryskich

Po niemal 10 latach remontu i konserwacji kolekcji dzieł Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie zostanie ponownie udostępnione dla zwiedzających. Na tę chwilę czekają z niecierpliwością nie tylko krakowianie, ale też wielu Polaków, w życiu których obcowanie ze sztuką przez duże „S” odgrywa niebagatelne znaczenie.

Muzeum Książąt Czartoryskich to bowiem jedno z najstarszych muzeów w Polsce, otwarte w 1878 roku. Jego początki sięgają roku 1801 i zbiorów księżnej Izabeli Czartoryskiej, wcześniej prezentowanych w jej puławskim muzeum, a z końcem XIX wieku przeniesionych do Krakowa.

Muzeum gromadzi dzieła malarstwa europejskiego XIII-XVIII w., zabytki europejskiego i islamskiego rzemiosła artystycznego od średniowiecza do XIX w., grafiki, sztuki starożytnej oraz militaria. Perłą zbiorów i najcenniejszym dziełem jest obraz „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci, który w czasie remontu Muzeum Czartoryskich prezentowany jest w Gmachu Głównym. Inne cenne dzieło, „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem" Rembrandta znajduje się w Europeum, natomiast zbiory Galerii Sztuki Starożytnej można znaleźć na wystawie w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Ponowne otwarcie Muzeum Książąt Czartoryskich będziemy świętować 19 grudnia 2019 roku. Z tej okazji muzeum ogłasza konkurs na hasło promujące – można się zatem wykazać kreatywnością i inwencją, dokładając własną cegiełkę do tego oczekiwanego od dawna wydarzenia. A dodatkowo jest to szansa na wygranie atrakcyjnej nagrody pieniężnej.

Hasło powinno być krótkie, chwytliwe. Należy wziąć pod uwagę tło historyczne, znaczenie cennej kolekcji muzeum oraz kontekst nadchodzącego wydarzenia – czyli jego ponownego otwarcia. Należy także dodać krótki opis uzasadniający opracowane hasło – co było jego inspiracją i bazą.

**Zgłoszenie wysyłamy na adres mailowy: [konkurs@mnk.pl

. W tytule wiadomości wpisujemy „Konkurs – Muzeum Książąt Czartoryskich”. W treści maila podajemy swoje imię, nazwisko, adres oraz dane kontaktowe: e-mail i numer telefonu.](mailto:konkurs@mnk.pl)**

Do maila dodajemy dwa załączniki w formacie PDF: Zadanie Konkursowe oraz dokument stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu – wypełniony wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Konkurs trwa od 28.01.2019 do 24.02.2019. Ogłoszenie zwycięzcy i wyróżnionego hasła nastąpi już 4.03.2019 roku.

Laureat otrzyma nagrodę w wysokości 5 000 zł!

Regulamin konkursu oraz wniosek o dopuszczenie do konkursu znajdziemy na stronie:

mnk.pl/artykul/konkurs-muzeum-ksiazat-czartoryskich