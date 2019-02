Doda: Kocham Warszawę, ale ubolewam nad smogiem [WIDEO]

Sukces utworu zaskoczył samego autora. Do tej pory na Youtubie obejrzało ją ponad 450 tys. osób. W ostatnich tygodniach stał się najczęściej wykonywanym utworem na weselach. Wiele par wybiera go na swój pierwszy taniec. Można odnieść wrażenie, że niemal cała Polska nuci "Weź nie pytaj, Weź się przytul, Weź tu ze mną, Weź tu bądź."

Mieszkańcy Warszawy doceniają ją za dobrą komunikację, świetne knajpy czy mnóstwo zieleni. Uwielbiają fakt, że cały czas tętni życiem. Że nie sposób tutaj się nudzić. A za co stolicę kochają gwiazdy? Albo co im tutaj przeszkadza? Tym razem - przy okazji gali Bestsellerów Empiku 2018 - zapytaliśmy o to trzy gwiazdy.

Rytm miasta, puls stolicy pokochała młodziutka piosenkarka, Roksana Węgiel. 14-latka o potężnym głosie to zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji The Voice Kids oraz 16. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Już w maju wyda swoją debiutancką płytę „Roxie”. -Kocham Warszawę, ostatnio często tu przebywam. Jak pewnie wiele osób wie, pochodzę z Jasła, ale tutaj rozwijam moją karierę muzyczną. Kto wie, może nawet kiedyś przeprowadzę się do stolicy? Tutaj wiele się dzieje. Można spotkać całą masę ciekawych ludzi. Miasto nigdy nie zasypia. No i przede wszystkim tutaj można się rozwijać - mów nam wokalistka.

