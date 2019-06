Doka Downhill City Tour. Galeria Młociny zamieniła się w tor rajdowy dla rowerów [ZDJĘCIA]

Na jeden dzień korytarze, alejki czy ruchome schody stały się areną zmagań rowerowych. Wnętrze Galerii Młociny zostało zamienione na ekstremalny tor rowerowy.

Downmall. Miejska odmiana kolarstwa zjazdowego

Kolarstwo zjazdowe ma swoje źródło w górach. To właśnie takie tereny stały się idealnym miejscem dla rowerowych wyczynów. W ostatnich latach downhill przeniósł się do miast, dzięki czemu miejska infrastruktura postawiła nowe wyzwania przed mistrzami niezwykłych wrażeń. Skoro kolarstwo zjazdowe dotarło do miast, nie mogło ominąć galerii handlowych. I właśnie tak powstał downmall.

Wiele poziomów, schody i inne elementy wnętrza galerii stały się fantastycznym polem do popisów, w których nie tylko spektakularność trików, ale przede wszystkim czas zjazdu odgrywają główną rolę.