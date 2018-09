Dom dla powstańców zostanie otwarty już w październiku. Warszawa przeznaczyła na placówkę 1,6 mln zł

Prace remontowe ruszyły w sierpniu, a już w październiku dom dla powstańców przyjmie pierwszych gości. W tej chwili w budynku odmalowywane są pomieszczenia, które niedługo zostaną zaadaptowane zgodnie z planem funkcjonalnym m.in. na salę przeznaczoną do wspólnego spędzenia czasu, strefę relaksu czy gabinety lekarskie.

Postęp prac oceniała prezydent Warszawy, która w poniedziałek odwiedziła powstającą placówkę. - Remont przebiega rzeczywiście szybko – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz podczas oglądania placu budowy – Najważniejsze jednak jest to, aby prace były wykonane solidnie. Mam nadzieję, że to miejsce spodoba się powstańcom, znajdzie się tu wiele udogodnień, możliwości spędzenia czasu i integracji. Bardzo nam zależało, aby w Warszawie powstała taka dedykowana powstańcom placówka.

Postęp prac

Do tej pory w parterowym budynku zostały wykonane prace związane z wyrównaniem poziomu podłogi, trwa malowanie ścian i kładzenie paneli oraz glazury. W przyszłym tygodniu zamontowane zostaną framugi i drzwi wewnętrzne. Drzwi wejściowe zostaną zamienione na szersze i wygodniejsze. Odnowiona zostanie również elewacja.

Koszty remontu oraz dwuletniej działalności placówki wyniosą 1,637 mln zł i zostaną w całości pokryte z budżetu m.st. Warszawy.

Jak będzie wyglądał dom dla powstańców?

Największą część obiektu zajmuje wspólna sala, która będzie przeznaczona do wspólnego spędzania czasu, organizowania koncertów, spektakli i biesiadowania przy stole. W budynku wydzielono także mniejsze pomieszczenia, w których znajdą się strefa relaksu, gabinety lekarskie i sanitariaty. Wnętrze oraz dostęp do placówki zostaną dopasowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dla powstańców odwiedzających dom dzienny organizowane będą specjalne wydarzenia, m.in.:

zajęcia i warsztaty integracyjne;

wspólne gry i zabawy (szachy, karty, gry towarzyskie);

zajęcia ruchowe pod okiem fizjoterapeuty oraz inne terapie zajęciowe, takie jak treningi pamięci, warsztaty plastyczne, wspólne śpiewanie.

Placówka będzie działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach 10.00-18.00. Wszystkie usługi i świadczenia dla powstańców będą bezpłatne.