Dom publiczny w restauracji. Gang “Gosi” i “Sławka” rozbity. Zmuszali kobiety do seksu

Agencja towarzyska Warszawa - dochodowy biznes “Sławka”

Pod przykrywką restauracji warszawska grupa przestępcza zorganizował na terenie Warszawy ekskluzywną agencję towarzyską, w której pracowały kobiety z Polski oraz innych krajów. Obrót lokalu sięgał setek tysięcy złotych miesięcznie. Co ważne, lokal został już raz zamknięty przez policję. To jednak nie przeszkodziło właścicielom we wznowieniu działalności. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło w sumie dwie grupy, w stolicy oraz w Toruniu kierowane przez "Sławka", obywatela Ukrainy oraz "Gosię".

Agencja towarzyska Warszawa - cztery osoby z zarzutami

Na miejscu zatrzymano zarówno osoby zaangażowane w prowadzenie biznesu, jak i zabezpieczono gotówkę, oraz kosztowności na poczet przyszłych kar. - Czwórce zatrzymanych przedstawiono w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu dokonywanie przestępstw, a pozostałym udział w tej grupie. Wszyscy usłyszeli również zarzuty czerpania korzyści z nierządu innych, z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu. Zebrane w wyniku kilkumiesięcznej pracy dowody pozwoliły na tymczasowe aresztowanie przez sąd pięcioro podejrzanych - informuje policja.