Dom Zenka Martyniuka obiektem ataku włamywaczy. Chcieli okraść króla disco polo

Co to znaczy kk? Sprawdź, co znaczy skrót kk!

Joanna Kowalska

Co to znaczy kk? Czy to kolejny skrót typu iDK czy ASAP? Skąd to się wzięło? Kiedy pierwszy raz zobaczymy taki skrót, może wydawać nam się dziwne jego użycie. O co chodzi? Pytamy. Bynajmniej nie o Kodeks Karny. Co zatem znaczy kk? Sprawdźcie w naszym tekście.