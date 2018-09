Domino's Pizza, czyli najsmaczniejsza pizza na świecie dostępna też w Warszawie!

Nie bez przyczyny Domino's Pizza nazywana jest największą siecią pizzerii na świecie – taki przydomek nadał magazyn „Chicago Tribune”, potwierdza to również ranking MBASkool, serwisu zrzeszającego studentów i instytucji powiązanych z MBA, w którym to pizzeria od lat ma pozycję lidera, jeśli chodzi o jakość i zasięg. Tylko w 2017 roku firma odnotowała zysk w wysokości 277,9 miliona USD. Na rynku brytyjskim sieciówka jest liderem i skupia aż jedną czwartą rynku, wyprzedzając nawet Pizza Hut.

Dostawa w 30 minut albo jesz za darmo!

Sieć stworzyli bracia – Tom i James Monaghan, którzy kupili upadającą pizzerię DomiNick’s za pożyczone 500 dolarów. To głównie młody Tom był pełny wiary, optymizmu i waleczności, który chciał udowodnić, że również Amerykanie potrafią zrobić smakowity włoski placek. Od początku jego celem było dostarczanie pizzy na dowóz, aby wszyscy w domu mogli się delektować przysmakiem, który smakowałby dokładnie tak, jakby dopiero przed chwilą został wyciągnięty z pieca. Jak pokazuje historia, udało mu się!

W tamtym okresie, czyli 60 lat temu, dostawa posiłków nie była tak spopularyzowana i zdecydowanie brakowało tego typu usług. Domino's nie tylko wypełniło tę lukę, ale też gwarantowało 30-minutową dostawę, inaczej klient nie musiał płacić za zamówienie. Hasłem przewodnim było dosłownie: „30 minutes or free”. Za sukcesem stoi rozsądne planowanie rozmieszczenia lokali – znajdują się w najlepszych punktach miasta, dzięki czemu szybkie dostarczenie pizzy na czas jest możliwe i dzisiaj również można cieszyć się pizzą w zaledwie 30 minut. Dokładnie tak samo działa to w Warszawie. – interesuje cię pizza Ochota czy pizza Żoliborz? Domino's Pizza na pewno tam dowozi! Mapę lokali znajdziesz na stronie: https://www.dominospizza.pl.

Codzienna walka o pizzożerców... i tatuaże

Spółka powstała w 1960 roku, jej siedziba do dzisiaj znajduje się w Ann Arbor w stanie Michigan. Podstawowym daniem serwowanym w lokalach i na dowóz są pizze, ale w ofertach można znaleźć również inne dania, przystawki i desery. W 2013 roku sieć liczyła ponad 9000 obiektów gastronomicznych, z czego 3000 poza granicami Stanów Zjednoczonych. Pierwsza w Polsce placówka Domino’s została otwarta w Warszawie 28 lutego 2011 roku przy ulicy Bukowińskiej 26c.

Domino's Pizza jednak nie skupia się wyłącznie na swojej legendzie, ale ciągle walczy o klientów, wprowadzając nowości do oferty i wykorzystując innowacje. Na początku 2018 uruchomiła debiutancką kampanię telewizyjną i radiową w kraju, co ma być dowodem na to, że sieć się ciągle rozwija i stara się dotrzeć do nowych klientów.

Z ciekawostek warto wspomnieć o akcji w rosyjskim oddziale Domino's. Tam każdy, kto wytatuował sobie w widocznym miejscu na ciele logo pizzeri, mógł otrzymywać pizzę za darmo... przez 100 lat! Akcja szybko została podchwycona i równie szybko zablokowana. Zaczęła się 31 sierpnia 2018 roku i zgodnie z regulaminem miała potrwać do końca października, jednak liczba osób tatuujących była tak dużo, że zdecydowano się ją przerwać. Na darmową pizzę załapało się aż 350 osób, przez co pizzeria będzie stratna około 300 000 dolarów rocznie, a przez cały okres trwania promocji nawet 30 mln USD!

Domino's Pizza to nie tylko szalone akcje, ale także odpowiedzialny biznes. Tak na przykład w USA sieć ruszyła z akcją „Paving for Pizza”, której celem jest naprawa infrastruktury drogowej. Z jednej strony ma to pomóc dostawcom pizzy i umożliwić szybką dostawę, a z drugiej przysłuży się wszystkim mieszkańcom. Do tej pory przeprowadzono już ponad 200 napraw w czterech miastach. Każdy może zgłosić miejsce do naprawy, mało tego – może również zobaczyć skutki przewożenia pizzy po dziurawej drodze dzięki zamieszczonemu materiałowi filmowemu na dedykowanej stronie akcji.

Najlepsza pizza nie tylko na Bemowie i Ochocie, ale w całej Warszawie!

Warszawiacy już nie muszą głodni pędzić do lokali, obecnie tak spopularyzowane jest zamawianie pizzy przez telefon i on-line, że najpyszniejszy placek dotrze nawet w najdalsze zakątki miasta. Znika podział na pizzerie na Ochocie, Targówku, Mokotowie czy Bemowie – teraz wszystko można podpiąć pod pizzę on-line. Zatem jeśli dopada w nocy głód, wystarczy posłużyć się mapką na stronie lokalu lub wyszukiwarką Google, w której sprawdza się dostępność pizzerii w danej dzielnicy poprzez frazę na przykład „pizza Bemowo”.

W Warszawie działa wiele lokali mogących pochwalić się dobrymi plackami, ale najlepsza pizza to taka, która została stworzona z wysokiej jakości składników. W Domino's Pizza pizzermani wykorzystują wyłącznie oryginalną mozzarellę Galbani, świeży i smaczny sos pomidorowy, warzywa od lokalnych dostawców, a sam placek kręcony jest z ciasta dojrzewającego aż 36 godzin. Dobra pizza potrzebuje czasu oraz cierpliwości – taka właśnie wychodzi z pieca w Domino's i szybko trafia do mieszkańców w każdej dzielnicy!

