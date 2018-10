Domowa codzienność, domowa czystość (film)

Pani Oliwia, która posiada kota, jak wszyscy posiadacze czworonożnych przyjaciół ceni swojego iRobota za pomoc w codziennej walce z sierścią. Co dodatkowo z wyposażenia robota docenia jeszcze Oliwia? Sprawdźcie sami.

Pani Maria, mama Hani, która w momencie kręcenia filmu miała 3 miesiące, w Roombie najbardziej docenia… No właśnie, to że ma czysto w domu mimo, że jej pociecha wymaga wiele uwagi. Wszak podczas dziecięcej drzemki można robić wiele przyjemniejszych rzeczy niż martwić się o czystość podłogi… https://youtu.be/bIV1u6IhKrY

Roboty odkurzające Roomba pracują już w przeszło 250 tysiącach polskich domów, ale jak realnie pomagają ludziom w codziennym życiu? Co w nich cenimy? iRobot już od kilkunastu lat stara się ułatwić życie Polakom, a teraz zachęca użytkowników robota Roomba do dzielenia się swoimi doświadczeniami.

iRobot Corporation bardzo ceni sobie opinię użytkowników. Słowa naszych Roombasadorów są potwierdzeniem na to, że innowacyjna technologia coraz śmielej wkracza pod nasze dachy, a my bardzo przychylnym okiem na nią patrzymy. Tym bardziej jeśli faktycznie tak jak Roomba od iRobota jest produktem niezawodnym. Potwierdzenie znajduje to w licznych, przyznanych marce odznaczeniach. Przeprowadzona przez Instytut badawczy Euromonitor International analiza rynku robotów odkurzających w skali globalnej wykazała, że najczęściej wybieraną marką w tej kategorii produktowej jest iRobot. Tym samym firma została uhonorowana odznaczeniem „Marka nr 1 na świecie w sprzedaży robotów odkurzających”. Z kolei przeprowadzany w Polsce przez Grupę VSC audyt satysfakcji Klientów z obsługi posprzedażowej trzeci rok z rzędu zaowocował przyznaniem godła „Dbamy o Jakość Obsługi”. Poznaj opinie użytkowników iRobot: http://bit.ly/Roombasadorzy