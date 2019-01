Doskonały rok dla Muzeum Powstania Warszawskiego. Mnóstwo odwiedzających, a wkrótce rozbudowa

Muzeum Powstania Warszawskiego w 2018 roku

W mijającym roku ponad 718 tys. osób odwiedziło Muzeum Powstania Warszawskiego lub wzięło udział w wydarzeniach przez nas organizowanych – informują dumnie władze placówki. Ale to nie jedyny sukces tej instytucji. Do kolejnych można zaliczyć chociażby

otrzymanie turystycznego Oscara, czyli Złotego Certyfikatu na Najlepszy Produkt Turystyczny Polskiej Organizacji Turystycznej 2018, czy statusu Złotej płyty za wydawnictwo „Fogg – pieśniarz Warszawy”. Co ciekawe, filia Muzeum Powstania Warszawskiego, jaką jest Fotoplastikon była świadkiem wyjątkowej ceremonii zaręczyn.

Na tak ogromną liczbę odwiedzających złożyło się 5577 grup, z czego ponad 10 % stanowiły grupy obcojęzyczne. Ponadto muzeum zorganizowało:

136 wykładów

89 warsztatów

26 koncertów

10 promocji książek

3 gry miejskie

1 otwarcie „Pokoju na lato”

Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego

Jak informowaliśmy w lipcu 2018 roku, Muzeum Powstania Warszawskiego się powiększy. Samo muzeum odwróci się do ulicy Towarowej. Tam znajdzie się wejście, zatoka autobusowa i przestrzeń dla taksówek. Powstaną nowe pawilony, a może także podziemna trasa. Teren, który dzieli Towarową od budynku muzeum, będzie przestrzenią zieloną, rozrywkową i nowoczesną – niejako kontrastową do historycznych zabudowań z wystawą stałą. Więcej na temat inwestycji przeczytacie tutaj.