Dostałeś dziwny sms z Play? Uważaj, to może być oszustwo!

Ktoś wysyła do klientów sieci play sms-y, w których każe klientom zapłacić niewielką kwotę pieniędzy, by uniknąć blokady numeru. - Ze względu na brak wpłaty twój numer zostanie zablokowany. Aby zapobiec blokadzie prosimy o wpłatę 1,76 zł - tak brzmi dziwaczna wiadomość. SMS zawiera także link z przekierowaniem do strony, gdzie dokonamy opłaty. Jenak strona ta nie ma z Play z nic wspólnego.

Przed wiadomościami tego typu ostrzega nawet rzecznik sieci. - Uwaga! Ktoś wysyła do klientów @Play_Polska sms zachęcające do dopłaty drobnych kwot, strasząc blokadą konta. To nie my! Nie reagujcie!- pisze na Twitterze Marcin Gruszka.

To nie pierwszy taki przypadek podszywania się oszustów pod dużą firmę. Podobne sms-y jakiś czas temu otrzymywali m.in. klienci OtoMoto oraz DHL.