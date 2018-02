Drewniana elewacja to chętnie wybierane rozwiązanie przy budowie domów, w których liczy się estetyka i jakość wykonania. Wiele osób jednak zastanawia się: czy w pierwszej kolejności należy zwrócić szczególną uwagę na właściwości drewna czy jego kolor, który ma przecież tworzyć spójną całość z takimi elementami jak okna, drzwi czy dach?

Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista: w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na właściwości materiału, a dopiero później zastanawiamy się nad jego kolorem. Dlaczego?Warto również wiedzieć, że w przypadku, gdy zależy nam na uzyskaniu jasnego koloru elewacji, nie decydujemy się na drewno o naturalnie ciemnym zabarwieniu, ponieważ uniemożliwi ono rozjaśnienie za pomocą lazury. Co ważne, zawsze przed pomalowaniem całej elewacji należy wykonać próbę koloru na niewielkim fragmencie wybranego drewna, ponieważ na każdym gatunku będzie on prezentował się inaczej.– dodaje Kinga Liebchen z firmy Komplex Market.Warto dodać również, że inwestorzy coraz częściej decydują się na zakup okien, drzwi czy bramy garażowej w kolorze szarym. Dzięki temu przy wyborze barwy drewnianej elewacji nie ogranicza ich żadna paleta i mogą dowolnie kierować się własnymi upodobaniami.