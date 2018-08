Drogi, biurowce i potężne centrum bezpieczeństwa. Tak zmieniała się Warszawa i Mazowsze.

Kto odwiedził kiedyś ulicę Młynarską w Warszawie, to z pewnością zobaczył nowoczesny gmach Centrum Bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawy. To właśnie z tego miejsca wyspecjalizowane służby i straż miejska są w stanie w błyskawicznym tempie reagować na wszystkie niebezpieczne i kryzysowe sytuacje. Budimex przystosował zbudowany w latach 50. ubiegłego wieku gmach, służący wcześniej Zespołowi Szkół Budowlanych, do potrzeb stawianych nowoczesnym budynkom. To jedna z wielu realizacji tej firmy z 50-letnią tradycją.

Wyjeżdżając ze stolicy trafimy do Garwolina, gdzie toczą się prace, które ułatwią niedługo życie wszystkim kierowcom. To właśnie tam, do granicy województw mazowieckiego i lubelskiego, powstaje ważny odcinek drogi ekspresowej S17. Już niebawem przejazd z Kurowa do Garwolina będzie czystą przyjemnością.

Jeśli traficie do podwarszawskich Kajetan zwróćcie uwagę na zrealizowane przy udziale Budimeksu Światowe Centrum Słuchu. W nowoczesnych budynkach pacjenci z całej Polski leczą wady słuchu, a często go odzyskują dzięki wszczepieniu implantów ślimakowych.

Jeśli pojedziecie nad Narew, to warto zajrzeć do Serocka, aby móc zobaczyć gwiezdne niebo pod dachem, a to dzięki niespotykanemu oświetleniu, będącemu wizytówką hotelu Narvil. Ten niepowtarzalny obiekt ma cztery kondygnacje na-ziemne i jedną podziemną. Hotel powstał w pełnej harmonii z przyrodą, która stanowiła inspirację zarówno dla nazwy, jak i dla przestrzeni wewnątrz. Na każdym kroku znajdują się niecodzienne nawiązania do dwóch symboli hotelu – żywiołu wody i spokoju lasu.

Wracając do stolicy… równie niepowtarzalną przestrzeń zaproponował Budimex w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Ten 6-kondygnacyjny obiekt powstał w ramach projektu „Warszaw-ska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Innowacji Filtrowa 1a”. Jego kubatura to 59 700 m3, a powierzchnia całkowita: 14 056 m2.

Dla studentów Politechniki Warszawskiej Budimex wykonał także nowoczesny, 6-kondygnacyjny budynek Wydziału Matematyki. Kontrakt wart 35 milionów złotych zdobył nagrodę I stopnia w kategorii „Budynki nauki i kultury” w konkursie „Budowa Roku 2011”.

Jednym z bardziej rozpoznawalnych warszawskich budynków, znanych przede wszystkim braci akademickiej, jest dawna Biblioteka Główna Uniwersytetu Warszawskiego znajdująca się na kampusie głównym przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. Obecnie zbiory biblioteczne przeniesione zostały do nowego gmachu zlokalizowanego nad Wisłą, a budynek pełni role dydaktyczne. Wciąż jednak stanowi kawałek sentymentalnej historii, a fragment stalowej konstrukcji magazynowej „rusztu" został zachowany jako eksponat muzealny.

