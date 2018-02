Druga linia metra dotrze do Ursusa? Tego chcą radni Platformy Obywatelskiej (© Szymon Starnawski/ Archiwum)

Radni Platformy Obywatelskiej wpadli na pomysł, który powinien przypadną do gustu części warszawiakom. Ich zdaniem druga linia metra powinna nas zawieźć aż do Ursusa.

Druga linia metra aż do Ursusa? Pomysłodawcą jest Radny Rober Faliszewski. Polityk w imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej złożył właśnie Radzie Dzielnicy taką propozycję.„Rada Dzielnicy już w latach 2006-2010 występowała ze stanowiskiem w sprawie budowy linii metra przebiegającej przez Ursus i dojeżdżającej aż do Lotniska Okęcie. W proponowanym stanowisku nie chcemy czekać na tę trzecią linię, lecz wnioskujemy, aby Stacja Przesiadkowa URSUS powstała jako ostatni przystanek budowanej obecnie drugiej linii. To znacznie przybliża perspektywę korzystania z metra przez mieszkańców Ursusa” – pisze o planach Przewodniczący koła PO w Ursusie Bogdan Olesiński.Jesteście za?