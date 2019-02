Druga linia metra w Warszawie na ukończeniu. Tak będą wyglądały nowe stacje na Woli [ZDJĘCIA]

- Intensywna zieleń połączona z szarością betonu, granatowe panele zestawione z białymi sufitami, a także miedziane okładziny w przeróżnych odcieniach pomarańczowego i brązowego. Tak najkrócej można scharakteryzować kolorystykę kolejnych trzech stacji wolskiego odcinka II linii metra. Każda z nich będzie miała swój wyjątkowy charakter, a także dominujący w całym wnętrzu kolor - mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Makiety materiałów, które zostaną wykorzystane na posadzkach, ścianach i sufitach poszczególnych stacji wolskiego odcinka II linii metra trafiły na budowę C06 Księcia Janusza. Tam zostały zatwierdzone przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Zarząd Transportu Miejskiego oraz uzyskały pozytywną opinię projektanta. Akceptacja tych wzorów, ich faktur i kolorów rozpoczyna kolejny, ważny etap budowy, w którym stacje zyskają docelowe elementy wystroju. Prace wykończeniowe rozpoczną się w pierwszym kwartale 2019 roku.

Zobacz również: Metro Targówek. Tak będzie wyglądała stacja metra. Prace wykończeniowe na ostatniej prostej [ZDJĘCIA]

II linia metra na Woli

Realizacja odcinka zachodniego od stacji C09 Rondo Daszyńskiego do torów odstawczych za stacją C06 Księcia Janusza obejmuje trzy stacje.

Pierwsza z nich, Księcia Janusza (C06) będzie wykończona w szarościach betonu, a sufity i niektóre ściany pokryją intensywnie zielone panele. Na kolejnej stacji – Młynów (C07) – dominowały będą kolory biały i niebieski. Biel posłuży między innymi do wykończenia sufitów i podłóg natomiast niebieski będzie obecny na ścianach zatorowych. Pomarańczowy, żółty i brązowy to kolory ostatniej z budowanych stacji – Płocka (C08). Tam charakter wnętrza podkreślać będą różnobarwne miedziane panele o jednolitej lub siatkowatej strukturze.

Długość tego fragmentu II linii metra wynosi 3,4 km. Całkowita długość tuneli odcinka zachodniego to 5 047 m.