Druga linia metra za cztery lata dojedzie na Chrzanów. Na razie są tam uprawy i polne drogi [ZDJĘCIA]

Od ponad dekady trwa intensywna zabudowa terenów na Górcach, Jelonkach i Chrzanowie. Ukochanymi przez deweloperów ulicami stały się Coopera, Batalionów Chłopskich oraz Szeligowska. To właśnie na skrzyżowaniu tej ostatniej z ul. Rayskiego ma pojawić się stacja Chrzanów. Chociaż dzisiaj do skrzyżowania Rayskiego z Szeligowską dojeżdża zaledwie jeden kursujący dwa razy na godzinę autobus, to za cztery lata będzie można stamtąd w 15 minut przejechać pod ziemią do centrum Warszawy. W przyszłości do tego skrzyżowania ma zostać przedłużona także ulica Człuchowska, jednak na razie nie wiadomo, kiedy to się stanie.

Druga linia metra - Na Chrzanowie brakuje dróg

Poza osiedlami, na Chrzanowie niewiele się buduje. Brakuje nowych żłobków, przedszkoli oraz szkół. Mieszkańcom zaczynają także doskwierać coraz większe problemy komunikacyjne. Na miejscach, w których do niedawna rosła kukurydza postawiono bloki, ale można do nich dojechać jedynie wąskimi drogami, na których często dwa samochody mają problem ze swobodnym wyminięciem się. Czy za cztery lata ten teren zmieni się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki? Czasu pozostaje coraz mniej, a krytycy inwestycji mają coraz więcej do powiedzenia.

Zgodnie z podpisaną 9 listopada umową stacje Lazurowa, Chrzanów i Karolin mają być przekazane do odbiorów w listopadzie roku 2022. Termin oddania stacji Ulrychów i Bemowo będzie najprawdopodobniej taki sam. Odbiory techniczne potrwają prawdopodobnie kilka tygodni, więc można bezpiecznie szacować, że cała linia metra zostanie otwarta na początku roku 2023.