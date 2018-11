Drugie Dno smaku

Podobnie, jak w siostrzanym lokalu przy Nowogrodzkiej, lokal przy Tarczyńskiej urządzony w stylu vintage, z przyciemnionym światłem, surowymi detalami i połączeniem cegły oraz betonu, które budują klimat wnętrza. Lokal składa się z dwóch sal - mniejszej z barem, umiejscowionej na parterze, oraz większej na poziomie +1. Druga z sal będzie idealna, jeśli planujecie zamkniętą imprezę, spotkanie firmowe, albo po prostu wieczór kawalerski czy panieński w gronie najbliższych znajomych. Na parterze natomiast możemy znaleźć miejsce z widokiem na bar lub otwartą kuchnię, czyli to, co zdecydowanie wyróżnia Drugie Dno na tle konkurencji.

Piwo i pizza - boskie połączenie!

Każdy, kto interesuje się parowaniem jedzenia oraz alkoholi potwierdzi, że nie ma lepszego połączenia na piątek wieczór niż piwo i pizza. Drożdżowe ciasto doskonale uzupełnia smak nie tylko rzemieślniczych trunków. W Drugim Dniem znajdziemy w sumie 10 różnych wariantów pizzy, w tym jeden wegański, a także kilka wegetariańskich wersji (z gruszką, orzechami,serem i szpinakiem, albo serem halloumi, świeżym szpinakiem, pomidorkami cherry). A co oprócz tego widnieje w menu lokalu? proste i smaczne włoskie przystawki, a także sałatki, dla tych, którzy dbają o linie. Jeśli jednak ograniczenie kalorii nie jest waszym priorytetem, warto sięgnąć po deser. Zdziwicie się, jak dobrze domowe brownie może komponować się z piwem.

Nie musimy jednak wcale zamawiać piwa, by cieszyć się oferowaną przez lokal kuchnią. W tygodniu, od 12 do 16 możemy skorzystać z menu lunchowego, w którym znajdziemy wypiekaną na miejscu świeżą, włoską pizzę. Co ważne, podobnie jak za barem, Drugie Dno nie znosi kompromisów także w kuchni. Wszystko, co powstaje w lokalu, powstaje ze świeżych i nigdy z mrożonych produktów.

Piwo, cydr, a może prosecco?

Oczywiście, sercem lokalu jest piwo. Konkretnie osiem kranów z piwem, cydrem i winem musującym. Na miejscu znajdziemy piwa rzemieślnicze oraz regionalne zarówno z Polski, jak i zagranicy. Szeroki wybór rotujących beczek sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie w ofercie baru. Nie wiecie co wybrać? To nie problem. Każdego z trunków możemy skosztować zanim zdecydujemy się na zakup.

Jeśli jednak z jakiś przyczyn zarówno cydr, jak i prosecco oraz piwo to nie wasza bajka, wciąż możecie po prostu zamówić butelkę wina i cieszyć się czasem spędzonym ze znajomymi i bliskimi. W końcu, czy nie o to chodzi w miejscach takich jak to?