Mistrz świata i Europy w siatkówce, strzelec bramki dla piłkarskiej reprezentacji Polski na legendarnym stadionie Wembley, najpopularniejszy sportowy Youtuber w naszym kra-ju i twórca kultowego programu „Turbokozak” – niezwykli goście zawitali 29 stycznia do szkoły w Olszynach, by szukać tam sportowych talentów.

Uczniowie tamtejszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego pokazali w grudniu swój sportowy charakter. Byli najaktywniejsi w ogólnopolskiej rywalizacji o tytuł Drużyny Energii i to właśnie do nich przyjechali ambasadorzy turnieju: Krzysztof Golonka, Bartosz Ignacik, Marek Cit-ko oraz Krzysztof Ignaczak.



- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasza szkoła została pierwszym finalistą Drużyny Energii. Dzieciaki włożyły w te ćwiczenia dużo zaangażowania. Niektórym oczywiście wychodziły one lepiej, niektórym gorzej, jednak wszyscy robili je z uśmiechem i radością, a przecież o to w sporcie chodzi – cieszył się Michał Kot, nauczyciel wychowania fizycznego w szkole w Olszynach.



Jego 36 podopiecznych z klas VI i VII wykonało w grudniu łącznie 140 ćwiczeń, których nagrania trafiły na platformę konkursową. Teraz przyszedł czas, by ambasadorzy na żywo sprawdzili, jak uczniowie radzą sobie ze sportową rywalizacją.



- Zaangażowanie dzieci z Olszyn zrobiło na nas ogromne wrażenie. Dużo już w naszym sportowym życiu widzieliśmy, ale spotkanie z ich entuzjazmem i radością jest niezwykłym przeżyciem także dla nas – podkreślał Marek Citko.



Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego pod okiem ambasadorów rywalizowali w czterech konkurencjach sportowych. Łącznie zdobyli dla szkoły aż 328 punktów, które brane będą pod uwagę w dalszej rywalizacji. Jest o co walczyć, bo nagrodą dla zwycięskiej szkoły jest wyposażenie sali gimnastycznej. Tytuł najlepszego zawodnika zmagań przypadł Kamilowi Ziewaczowi, któremu udało się osiągnąć wynik 23 punktów na 40 możliwych.



- Grono pedagogiczne jest zwolennikiem zasady w zdrowym ciele zdrowy duch. Wprowadziliśmy program nauczania wychowania fizycznego już u przedszkolaków i powoli pojawiają się tego pierwsze efekty. Chcemy nie tylko, by dzieci były sprawne, ale też zależy nam by za-szczepić w nich sportowy styl życia, by aktywność sportowa nie kończyła się w murach szkoły. Znani ludzie, sportowcy czy celebryci dają uczniom dodatkowy impuls, spotkania takie jak dziś są więc potrzebne – nie krył radości dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszynach Krzysztof Samborski.



Drużyna Energii to ogólnopolski program sportowo-edukacyjny, skierowany do uczniów klas VI i VII szkół podstawowych. Główny cel to zachęcenie młodych ludzi do aktywności fizycznej. - Zdecydowaliśmy się wesprzeć ten projekt, bo jak żaden inny zachęca dzieci i młodzież do aktywności fizycznej, jednocześnie wykorzystując możliwości nowoczesnej technologii - mówi Adam Kasprzyk, rzecznik prasowy Grupy Energa. – Daje on też szansę na dostrzeżenie pracy nauczycieli z mniejszych ośrodków, których podopiecznym w klasycznych turniejach trudno rywalizować z drużynami z największych szkół. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszy-nach jest tego znakomitym przykładem – dodaje.



Drużyna Energii gra pod patronatem Instytutu Matki i Dziecka oraz Ministra Sportu i Turystyki.



