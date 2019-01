Duda, Tusk, Morawiecki czy Biedroń. Którym politykom ufamy najbardziej?

- Październikowy sondaż zaufania do osób publicznych pozostaje pod silnym wpływem toczącej się samorządowej kampanii wyborczej. Widzimy wzrost po stronie polityków obozu rządzącego i lekką zadyszkę po stronie opozycyjnej. Wyjątkami są dwaj najpopularniejsi politycy opozycyjni – Robert Biedroń i Władysław Kosiniak-Kamysz. Kłopoty Mateusza Morawieckiego? Nic podobnego - komentuje w portalu Onet wyniki nowego sondażu Marcin Duma z IBRiS.

Premier Mateusz Morawiecki nie ma ostatnio łatwego życia. Przegrał proces z Koalicją Obywatelską. W mediach przewija się sprawa nagrań w restauracji "Sowa i Przyjaciele", gdzie słychać głos premiera. Czy te wydarzenia wpłynęły na poziom zaufania Polaków do szefa rządu i jednej z głównych twarzy PiS-u w kampanii wyborczej?

- Dane wskazują, że te wydarzenia nie wpłynęły na spadek zaufania społecznego do premiera. Odnotowano nieznaczny statystycznie wzrost o 1 punkt tego wskaźnika dla tego polityka - zauważa Duma, odnosząc się do wyników nowego sondażu.

Marcin Duma tłumaczy, że nie ma w tym nic dziwnego. - Wśród zwolenników obozu rządzącego każda niekorzystna informacja będzie przyjmowana jako atak, a jej efekt będzie znikomy lub żaden. Podobnie działa to po stronie opozycji - dobrym przykładem jest sprawa wypowiedzi i zachowania zawiązanego z Platformą Obywatelską prezydenta Legionowa. Należy także pamiętać o tym, że wydarzenia podnoszące temperaturę sporu politycznego są korzystne dla głównych aktorów (PiS-u i KO) tej kampanii. Pozwalają na większą mobilizację własnego elektoratu i marginalizację mniejszych ugrupowań - przypomina prezes IBRiS w Onecie. - Ciekawe zmiany obserwujemy w stosunku do prezydenta RP. Wydaje się, że spotkanie z Donaldem Trumpem w USA wyraźnie pomogła Andrzejowi Dudzie i to pomimo krytyki opozycji związanej z elementami tej wizyty - zaznacza.

- Należy także wskazać inne wydarzenie, które mogło pomóc prezydentowi – to krótkie spotkanie i rozmowa z Donaldem Tuskiem podczas szczytu ONZ. Chociaż na głowę Andrzeja Dudy posypały się gromy ze strony twardego elektoratu, to centrowi wyborcy dobrze ocenili tę sytuację - ocenia Duma.

Coraz większą popularnością i dużym zaufaniem cieszy się Robert Biedroń, choć nie uczestniczy w toczącej się kampanii wyborczej. Robertowi Biedroniowi ufa 41,9 proc. Polaków. Poziom braku zaufania do tego polityka wynosi natomiast 29,2 proc. i jest to jeden z najniższych wyników wśród osób publicznych, które znalazły się w nowym sondażu. - Kluczową sprawą z punktu widzenia powodzenia planu Roberta Biedronia będzie przełożenie sentymentu, jaki mają do niego Polacy na poparcie dla tworzonego przez niego ruchu politycznego - komentuje Duma.

Dwaj główni rywale w walce wyborczej o stolicę kraju mają zbliżone wyniki zaufania - ufa im 33,2 proc. ankietowanych. Jednocześnie to Patrykowi Jakiemu nie ufa 51,2 proc. osób podczas gdy Rafałowi Trzaskowskiemu 35 proc. - Kandydaci na prezydenta Warszawy na ogół są jednymi z głównych aktorów kampanii samorządowej - mówi Marcina Duma. - Obecna kampania jednak wydaje się różnić od poprzednich cyklów wyborczych - zauważa. - Może świadczyć o tym wynik (ogólnopolski) Rafała Trzaskowskiego, który ma jedną z niższych rozpoznawalności wśród badanych przez IBRiS polityków. Obydwaj kandydaci jednak cieszą podobnym poziomem zaufania, natomiast Patryk Jaki jest zdecydowanie mocniej osadzony w świadomości ogólnopolskiego wyborcy - zaznacza Duma.

