Duże zmiany na trasie S8? Kierowcy czekają na Krajowy System Zarządzania Ruchem. Ruszył kolejny przetarg

Marcin Obara / zdjęcie ilustracyjne

Trasa S8 to jedna z najuciążliwszych dróg dla warszawskich kierowców. Niemal każdego dnia dochodzi tu do wzmożonej liczby kolizji i wypadków, a korki sięgają kilku kilometrów. Mówi się, że stołeczny odcinek S8 to najwolniejsza trasa ekspresowa w Polsce. GDDKiA planuje wprowadzić nowy system zarządzania ruchem, który powinien poprawić sytuację na pechowej trasie. Szczegóły w artykule poniżej.