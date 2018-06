Sklep IKEA w zmodernizowanym Forcie Wola prawdopodobnie nie powstanie w najbliższej przyszłości. Szwedzi wstrzymali rozmowy z właścicielem obiektu – firmą Mayland. Dalsza część artykułu poniżej.

Duży salon IKEA miał powstać w remontowanym centrum handlowym Fort Wola na ul. Połczyńskiej. Polscy przedstawiciele szwedzkiego giganta poinformowali jednak, że firma na razie wstrzymuje rozmowy w tej sprawie. Priorytetem jest teraz budowa salonu w CH Blue City. - Ze względu na niezależne od nas, przedłużające się procedury administracyjne, zdecydowaliśmy się zawiesić prace nad sklepem w Forcie Wola. Obecnie koncentrujemy się na otwarciu nowego, mniejszego formatu w Blue City – powiedział propertynews.pl Krzysztof Janiak z biura prasowego IKEA Retail w Polsce.Co ciekawe, właściciel modernizowanego od dłuższego czasu Fortu Wola – Mayland – nie wyklucza, że IKEA jednak przy Połczyńskiej powstanie. Choć obecnie remont przyszłej Galerii na Woli przedłuża się przez postępowania administracyjne, Mayland nie zmienia planów co do wynajęcia swoich przestrzeni, a jednym z głównych „magnesów” galerii ma być właśnie IKEA. – Blokują nas postępowania administracyjne, ale chcielibyśmy ruszyć z projektem jak najszybciej. Planujemy też zachować dotychczasowy tenat mix [dobór – red.] najemców oparty na dwóch dużych operatorach oraz uzupełniającej galerii – stwierdziła na łamach propertynews.pl Anna Skrocka z Mayland Real Estate.W porównaniu z dotychczasowymi lokalizacjami, sklep w Blue City będzie niewielkich rozmiarów, choć i tak zajmować będzie powierzchnię ok. 4800 mkw na dwóch piętrach centrum handlowego (poziom O i +1). Jeśli wierzyć zapewnieniom firmy, mimo ograniczonej przestrzeni, klienci będą mogli poznać pełną ofertę produktów i rozwiązań IKEA, dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi technologicznych, ale część produktów będzie trzeba zamówić online.Sklep w Blue City będzie na pewno jednym z położonych najbliżej centrum miasta sklepów sieci. Ikea przy Alejach Jerozolimskich będzie wyposażony także w strefę Ikea Food, gdzie zjemy znane z innych sklepów sieci produkty, na czele z kultowymi hot-dogami i klopsikami.