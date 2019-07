Dwa potrącenia na Ochocie jednego dnia. "Co jeszcze musi się wydarzyć, żeby coś się zmieniło?"

- Dzisiaj ok. 13 na pasach przy skrzyżowaniu ul. Harfowej i Grójeckiej samochód osobowy potrącił kobietę, która poleciała kilkanaście metrów dalej. Ile jeszcze musi być w tym miejscu wypadków, żeby to przejście i całe skrzyżowanie zostało przebudowane? - napisała na sąsiedzkiej grupie jedna z mieszkanek Ochoty. To zdarzenie nie było jednak jedynym, które miało miejsce 1 lipca 2019 w tej części Warszawy.

Do potrącenia pieszego, 13-letniego chłopca, doszło również na Ochocie, na ul. Białobrzeskiej. Tam, nastolatek wbiegł na ulicę i mimo progów zwalniających, które zmuszają kierowców do zwalniania, nie udało się uniknąć wypadku. Jak podaje tvnwarszawa.pl, chłopiec chciał uciec z miejsca zdarzenia, ale kierowca wezwał karetkę, która zawiozła dziecko do szpitala.

To niejedyne miejsca na Ochocie, w których dochodzi do niebezpiecznych sytuacji na drogach. Kolizje i wypadki mają miejsce często w rejonie skrzyżowania ulic Wawelskiej i Grójeckiej, gdzie niemalże codziennie można zaobserwować niebezpieczne sytuacje na drodze i manewry wynikające z tamtejszych oznaczeń na drodze i zachowań kierowców czy motorniczych.