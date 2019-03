"Dwutygodnik" zostaje. Czasopismo będzie teraz wydawane przez Dom Spotkań z Historią

Wielki powrót "Dwutygodnika"

Trzy miesiące temu internetowy magazyn "Dwutygodnik" nie otrzymał dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego przyszłość wisiała na włosku. Dzisiaj wiemy już, że czasopismo przechodzi do Domu Spotkań z Historią. Będzie wydawane ze wsparciem Miasta Stołecznego Warszawy.

"W dniu zamknięcia nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, jak ważne dla Czytelników miejsce stworzyliśmy. W kolejnych tygodniach anonimowe kliknięcia w statystykach zmieniały się w imiona, nazwiska, miejscowości. W tysiące żywych, czytelniczych doświadczeń. W jakiś sposób wszyscy przestaliśmy być dla siebie anonimowi. Minęły trzy miesiące, dzięki którym przekonaliśmy się, że nie była to jedna z wielu wysokich fal, które przetaczają się przez internet, by szybko wsiąknąć w piasek" - napisali na Facebooku redaktorzy pisma.