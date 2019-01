Dyrektor polskiego oddziału Huawei Weijing W. i były funkcjonariusz ABW Piotr D. zatrzymani. Byli chińskimi szpiegami?

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani już we wtorek wieczorem przez agentów ABW, którzy przeszukali również biura polskich oddziałów firm Huawei i Orange, gdzie pracowali zatrzymani mężczyźni. Weijing W. był jednym z dyrektorów polskiego oddziału chińskiej firmy telekomunikacyjnej Huawei. Piotr D. pracował ostatnio w firmie Orange. Zatrzymany Polak do 2011 roku był funkcjonariuszem Agencji bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie pełnił funkcję wicedyrektor Departamentu ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

Jak powiedział dziennikarzom rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn obu mężczyznom postawiono zarzut z art. 130 ust. 1 dotyczącego szpiegostwa przeciwko RP. Obu grozi za to do 10 lat więzienia. Żaryn powiedział, że sprawa nie jest zamknięta, zatem można spodziewać się dalszych czynności.

Huawei, to chińska firma telekomunikacyjna, produkująca m.in. smartfony i urządzenia telekomunikacyjne. W ostatnim czasie służby bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wydały ostrzeżenie przed używaniem urządzeń chińskich firm telekomunikacyjnych, w tym Huawei, twierdząc, że mogą one być narzędziami wykorzystywanymi przez wywiad Chin. Z tego powodu również rząd USA zwrócił się do polskich władz o niekupowanie sprzętu chińskich firm telekomunikacyjnych w celu rozwoju sieci 5G. Podobne ostrzeżenie władze USA rozesłały do innych swoich sojuszników na świecie. W ostatnich tygodniach rząd Czech poinformował, że z powodu obaw o szpiegostwo nie będzie używał urządzeń tych firm, co spotkało się z protestem władz chińskich.

